颱風假非法定假日老闆可扣錢！那上班會有加班費嗎？答案是「沒有」

【撰文・背景音樂】

「颱風假」是什麼假？

壞消息：颱風假並不是法定假日，所以老闆可以扣你錢。

好消息：你可以拒絕在颱風假當天去上班。

勞基法裡面並沒有出現「颱風假」這三個字，其實只是一般大眾熟悉的統稱而已，實際上只是因為遇到天災而暫停出勤，並不只限於颱風喔！

你心中對「颱風假」的各種問題，都在《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，不過它不是法律，所以沒有強制性，只是一個參考。

六、天然災害發生時（後），有下列情形之一者，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分：

這個要點是當遇到天然災害時，給勞工一個可以「不去上班」的選擇，之後也不用另外再補班。

所以雇主在颱風假當天還是要求勞工進公司上班時，勞工是可以拒絕的！

在什麼情況下勞工可以拒絕呢？

幫各位整理出來，當遇到「勞工工作所在地」、「勞工住所」以及前兩者中間的「必經地區」，這三個之中只要其中一個有被宣布放颱風假，勞工就可以暫停出勤，不會被計算在任何一個假別裡面。

只不過，颱風假不去上班有沒有錢拿，就是另外一個問題了。

雖然勞工可以拒絕老闆的要求，不在颳風下雨的日子裡冒險出門工作，但老闆會不會照常給錢，還得要看老闆的良心。

為什麼是看老闆的良心呢？請看剛剛提到的《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》第7點。

七、勞工因前點所定之情形無法出勤工作，雇主宜不扣發工資。

首先，前面已經提到這個要點並不是法律位階，所以老闆沒有照著做也不會違反勞基法的任何規定，因為法條裡面就是沒有「颱風假」這個用語。

因此，要點裡「雇主宜不扣發工資」也只是一個參考，希望老闆能考量到員工的安全，用保障發放工資的方式，不要讓員工為了賺錢還冒著生命危險跑來公司。

不然其實颱風假沒去上班，就等於是在平日裡不去工作。no work no pay，老闆的確是可以扣你工資。

所以颱風假沒去上班到底會不會照常發薪水、會不會被扣錢，全都是看老闆的決定。

那如果你決定風雨無阻也要去上班，可以拿到加班費嗎？答案是「不會」。

要拿到「加班費」，還得要先加班才會有加班費。 （加班費與延長工時的概念，下次再開一個單元來講。）

剛剛也有說到，「颱風假」＝遇到天然災害的平日。 所以在平常的上班時間去上班，不算是加班，當然就不會有加班費！

不過有去上班，當天的薪水一定是拿得到的，各位不用擔心。

要點第7點的後半段是這麼說的：

但應雇主之要求而出勤，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。

如果老闆參考了要點「宜加給勞工工資」，又或是因為你冒著生命危險來上班而深受感動，就會幫你加雞腿。

如果你颱風假跑去上班，老闆沒有幫你加錢，那他也沒有違法。

所以我建議各位，生命誠可貴，還是以安全為優先，再決定颱風假要不要去上班吧。（除非因工作性質有需要出勤。）

最近颱風來了又走，前幾天下暴雨真的讓人完全不想出門，現在大太陽出門又快要被烤焦。

真的遇到颱風假的時候，大家一定要注意安全！活著才能一起變快Law。

作者：背景音樂

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：社畜生存法則02｜颱風假還被叫去上班？