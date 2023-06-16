遺產要怎麼辦理繼承…順序是什麼？律師曝「4個時效」必須注意

【撰文・律師咖啡廳】

遺產繼承可以自己辦理嗎？整個流程要怎麼跑？會不會很麻煩？其實會不會麻煩見仁見智，最麻煩的恐怕不是事前要準備什麼、或是流程要怎麼跑，而是過了時效是徹底完全沒有挽回的餘地了。

遺產繼承可以不請代書自己辦嗎？

應該說本來就能自行辦理！代書就是以他們的專業知識，幫助您節省大筆的時間跟精力，但這些您都可以自行辦理，只是常常會碰到難以分辨的細節，甚至會衍生出一些麻煩問題，卻沒人可以馬上轉頭詢問，就是必須自行研究克服的部分了。

而各類文件、表格都必須自行到申請處去領或上網列印，比如要房屋土地就要跑地政事務所、稅務問題要跑國稅局等等。

遺產繼承的流程要怎麼跑？

遺產繼承流程大致上如下：

首先要到戶政事務所辦理死亡登記跟除戶 到國稅局調閱死者財產清冊、所得及兩年內的贈與相關 到地方法院辦理繼承方式及陳報財產清冊 到國稅局申報、繳納遺產稅 到地方稅稽徵機關地價稅及房屋稅查欠 有些人可能會需要跑一趟戶政事務所申請印鑑證明 到地政事務所辦理產權轉移登記

要注意不能抱著我只領自己的部分，所以就直接領出錢或辦理過戶，必須照著上述法定流程跑，才能安心拿到錢，基本上被繼承人的財產只會是等所有人都同意後才拿的到，如果有人不配合，原則上不是走調解等所有人都達成共識，就是必須打訴訟讓法院來幫您分配了。

遺產繼承的時效有時間限制嗎？

遺產繼承原則上沒有時效限制，因為在被繼承人死亡開始，就發生繼承事實了。不過有4個時效必須注意！

1.向國稅局報稅

從被繼承人過世開始計算，在時效6個月內如果沒有申報遺產稅，除了要補稅，還要依照核定稅額罰2倍以下罰緩。且若被繼承人有不動產，同樣6個月內沒向地政事務所申請繼承登記處理會被罰登記費1倍的罰款，每個月都會疊加，最高到20倍為止。

2.土地繼承時效

除了6個月內沒沒申請繼承登記會有罰緩，期間也不能拿去抵押、出租等等。如果超過30年沒處理還會遭到政府拍賣，這比價金再沒去申請最後就會被充公。

3.繼承權被排除

如果發現自己明明有繼承權，卻被其他繼承人排除在外，那在事實發生的10年內，或是發現自己其實有繼承權的2年內，可以都可以依民法第 1146 條規定提起民事訴訟，主張繼承回復請求權，向法院提出訴訟，一旦超過時效權力就會消失，沒任何救濟方式。

4.遺產遭到侵占或侵害

如果發現自己本該繼承的財產，被第三方過其他繼承人侵害或是佔有，在繼承開始15年內可依民法第 767 條要求返還！而且如果對方有盜領存款或偽造文書的行為，可能還涉及偽造文書或侵占罪等問題...

*侵占罪時效是發現後6個月開始失效

*偽造文書是事發後20年內失效

*討回屬民事，刑事是定罪

作者：律師咖啡廳

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：遺產要怎麼辦理繼承？遺產繼承順序是什麼？這篇文章一次教您！