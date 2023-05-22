繼承5億遺產…高中生結婚後2小時就墜樓！ 律師：照規定配偶可取得一半

18歲的高中生，剛取得5億遺產，就跟代書助理同性結婚，2小時墜樓身亡；這實在是太駭人聽聞的新聞！（新聞詳連結）

18歲單獨擁有5億遺產，到底是不是好事？

為什麼擁有5億身價，高中生的爸爸（長輩）以及家人，沒有用遺囑或規劃，讓法律守護他們的財產與家人？

現在這位高中生的媽媽就質疑，兒子的配偶（同性配偶），運用目前男生與男生可以結婚的規定，辦理結婚登記，成為他兒子的配偶，未來就可以取得5億遺產的一半…，這裡面有幾個法律問題需要法院認定處理。

1.高中生的結婚是否有效？

結婚不是只有新人以及2名證人在書面簽名就可以，還要有「真實的結婚意思」，如果這位媽媽認為兒子並沒有真正要辦結婚，要提起民事訴訟來認定這個結婚是無效的。

如果是假結婚或假離婚的話，一般會伴隨著有刑事偽造文書的問題（使公務員登載不實）。

2.是謀殺還是意外？

目前從時間點來說，剛結婚2小時就死亡，而且似乎兩人之前並沒有談過戀愛，就結婚。高中生出門也是要處理土地問題…有很多疑點。

但是，仍然要看現場狀況來研判，這位高中生是怎麼跌下樓？才能夠做認定是謀殺還是意外。

一般法院在處理刑事案件的時候，需要看到「直接」殺人的證據才能認定構成殺人罪。

就算有再多的動機懷疑，如果沒有證據證明殺人，就有可能被法官認定意外，這就是法律無罪推定的原則，講到這裡，從感情來說，大眾是無法接受的，但這就是刑事訴訟法的規定。

3.遺產怎麼分配？

以目前的狀況，這位18歲高中生遺產就由母親以及剛結婚的配偶共同繼承。

這位媽媽要打官司，確認兒子的婚姻無效，把兒子配偶的法律身分除去，不然遺產的一半就會被分走，這類官司是三審定讞，需要不少時間。

在官司進行中，兒子的配偶仍能繼承遺產。如果有遺囑，也可以依照遺囑過戶，所以必要時須向法院聲請假處分，讓遺產不會被他的配偶繼承取得。

如果最後法院認定結婚有效，沒有殺人情事，配偶可以繼承財產，就算結婚只有2小時也是一樣。

但如果被認定有殺人情事，就算結婚有效，也是當然喪失繼承權的事由，配偶是不能繼承財產的。

水能載舟，亦能覆舟！法律可以保護你，也可以保護別人！財富傳承規劃很重要。

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