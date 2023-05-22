快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼承5億遺產…高中生結婚後2小時就墜樓！ 律師：照規定配偶可取得一半

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
台中市賴姓高中生獲「祖父（生父）」過給5億不動產，日前登記結婚2小時後墜樓死亡，法醫高大成前往現場勘查。記者黃寅／攝影
台中市賴姓高中生獲「祖父（生父）」過給5億不動產，日前登記結婚2小時後墜樓死亡，法醫高大成前往現場勘查。記者黃寅／攝影

18歲的高中生，剛取得5億遺產，就跟代書助理同性結婚，2小時墜樓身亡；這實在是太駭人聽聞的新聞！（新聞詳連結

18歲單獨擁有5億遺產，到底是不是好事？

為什麼擁有5億身價，高中生的爸爸（長輩）以及家人，沒有用遺囑或規劃，讓法律守護他們的財產與家人？

現在這位高中生的媽媽就質疑，兒子的配偶（同性配偶），運用目前男生與男生可以結婚的規定，辦理結婚登記，成為他兒子的配偶，未來就可以取得5億遺產的一半…，這裡面有幾個法律問題需要法院認定處理。

1.高中生的結婚是否有效？

結婚不是只有新人以及2名證人在書面簽名就可以，還要有「真實的結婚意思」，如果這位媽媽認為兒子並沒有真正要辦結婚，要提起民事訴訟來認定這個結婚是無效的。

如果是假結婚或假離婚的話，一般會伴隨著有刑事偽造文書的問題（使公務員登載不實）。

2.是謀殺還是意外？

目前從時間點來說，剛結婚2小時就死亡，而且似乎兩人之前並沒有談過戀愛，就結婚。高中生出門也是要處理土地問題…有很多疑點。

但是，仍然要看現場狀況來研判，這位高中生是怎麼跌下樓？才能夠做認定是謀殺還是意外。

一般法院在處理刑事案件的時候，需要看到「直接」殺人的證據才能認定構成殺人罪。

就算有再多的動機懷疑，如果沒有證據證明殺人，就有可能被法官認定意外，這就是法律無罪推定的原則，講到這裡，從感情來說，大眾是無法接受的，但這就是刑事訴訟法的規定。

3.遺產怎麼分配？

以目前的狀況，這位18歲高中生遺產就由母親以及剛結婚的配偶共同繼承。

這位媽媽要打官司，確認兒子的婚姻無效，把兒子配偶的法律身分除去，不然遺產的一半就會被分走，這類官司是三審定讞，需要不少時間。

在官司進行中，兒子的配偶仍能繼承遺產。如果有遺囑，也可以依照遺囑過戶，所以必要時須向法院聲請假處分，讓遺產不會被他的配偶繼承取得。

如果最後法院認定結婚有效，沒有殺人情事，配偶可以繼承財產，就算結婚只有2小時也是一樣。

但如果被認定有殺人情事，就算結婚有效，也是當然喪失繼承權的事由，配偶是不能繼承財產的。

水能載舟，亦能覆舟！法律可以保護你，也可以保護別人！財富傳承規劃很重要。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 高中生 遺囑 結婚

延伸閱讀

三陽（2206）發重訊澄清聲明…EPS不只6？ 網喊「準備噴」：開盤先10張

比能否發股息更重要的事：業績夠穩定、能填息！這5檔傳產股都有

00878總報酬非最優卻成超紅ETF？ 他：比起結果有人更重視過程

00878、00713各存「這張數」能月領5萬退休金！ 專家：這檔存130張就能達成

相關新聞

「張榮發遺囑」預立也沒用？ 專家：有效或無效對張國煒的差距會是100億

如果遺囑有效，張國煒可以拿到約140億元，其他大房的子女只能拿到約20億元。

富人基本生活開銷一定比一般人高？他們竟出乎意料之外的節儉：看研究怎麼說

大多數美國百萬資產家庭的生活方式與一般人對他們的刻板印象不同。他們努力工作、並且有智慧地管理資金與有效率的管理時間，如果你能學習他們充滿紀律的生活習慣（包含精打細算與正確地投資），一般人也有機會成為百萬富翁。

繼承5億遺產…高中生結婚後2小時就墜樓！ 律師：照規定配偶可取得一半

高中生的媽媽就質疑，兒子的配偶（同性配偶），運用目前男生與男生可以結婚的規定，辦理結婚登記，成為他兒子的配偶，未來就可以取得5億遺產的一半…

退休金算盤／定期定額買基金 享複利效果

林小姐今年40歲，目前為單身，跟父母親同住。自25歲進入職場以來，林小姐工作年資已有15年，目前月薪4萬元，年收入約60...

保險新手 三原則建構防護網

薪資收入有限下，保險新手族常因預算考量，陷入投保迷思及疑惑，保險業者表示，只要掌握三大投保原則，就萬無一失。

刷卡消費 累計意外險保額

台灣保單滲透率高，據保險業者觀察，40歲以下客戶，被保人占比為要保人的兩倍，顯示年輕族群較少自購保險；反之根據2022年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦