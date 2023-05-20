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配偶涉謀殺！5億高中生墜樓亡遺產怎分配？律師分析：母親只能拿200萬

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配偶涉謀殺！5億高中生墜樓亡遺產怎分配？律師分析：母親只能拿200萬

聯合新聞網／ 綜合報導
賴男從父親（賴翁）繼承5億元房產。圖／律師提供
賴男從父親（賴翁）繼承5億元房產。圖／律師提供

台中市十八歲賴姓高中生名下擁有5億房產，與擔任地政士助理的夏姓男子登記結婚兩小時後就墜樓死亡，賴母控告夏男謀財害命。其中賴姓高中生的身世也隨之曝光，他竟是母親和爺爺所生，奶奶還曾經提告媳婦涉及通姦罪，鬧上法庭，引發熱議。

律師王至德在臉書粉專「法老王-王至德律師」發文，分析高中生一家錯綜複雜親屬關係下的繼承問題，表示可能成為「明年的家事法考題」。王至德指出賴姓高中生的遺產，夏男與賴母，皆為法定繼承人，本來是各自繼承一半高中生的遺產，但賴母是中國籍人士，依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條」，最多只能繼承200萬元，剩下其餘所有遺產歸夏男所有。

不過，假設夏男被發現殺害賴姓高中生，則夏男本來可以繼承部分就會變成阿公賴翁的子女「長男、長女、次女、參女」共同繼承。除此之外王至德律師還分析賴姓高中生的已過世父親，也就是阿公賴翁的次男，身後財產繼承歸屬，由次男後來再娶印尼籍妻子所生的女兒所繼承，而阿公賴翁除卻過戶給高中生的土地，剩下的資產，則因賴翁已認領高中生，最後變成賴妻、長男、長女、次女、參女、高三生、印尼妻女兒(代位繼承)，各分1/7賴翁遺產。

王至德律師提到「誰還敢說課本上的案例根本不可能發生」，貼文一出也引起網友紛紛留言「這真的必須成為考題！太驚人了」、「人生真的比法律還要複雜多了」、「比八點檔還八點檔的劇情」。

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