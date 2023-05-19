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繳信用卡費用現金而不轉帳？ 他曝光為何堅持沒效率的習慣：記得錢的意義

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

來跟大家分享我一個很沒效率的習慣。

就是我每個月都會領現金去便利商店或銀行繳信用卡費，而且從我開始工作使用信用卡到現在，當期帳單都會一次付清；從來沒有繳過「最低金額」。

為什麼一定要用現金繳款，用帳戶自動扣不是很方便嗎？

是啊！確實很方便，但你多久沒有體會手上拿著幾萬、十幾萬的感覺了。

金錢對你而言，是不是已經變成一連串的數字，你還真記得金錢背後代表的意義嗎？

你能擁有這些錢，是因為你的辛勤付出。你能安心花這些錢，那是因為你值得。

我喜歡利用每個月繳卡費的時候感受一下金錢，特別是整疊的新鈔；一方面透過鈔票的觸感及味道，來真切體認我是真正擁有金錢。

另外一方面也是透過繳費的過程提醒自己，原來這個月花了這麼多錢

感受一下自己辛苦賺來的錢就在瞬間離你而去，下次花錢的時候就會稍微痛一下。次數越多，你就會更快在花錢的時候記起上一次繳錢的心痛。

刷卡跟網購都是數字，但繳錢卻是實實在在的從你手上拿走；或許當你感受過剝奪，你才會思考當初為什麼不把手剁掉。

或許這相當沒效率，但就跟我到現在還堅持自己轉帳、手動換匯一樣，我要記得金錢的意義，還有我為了人生、為了未來付出過什麼

對我來說，這些行為帶給我的意義遠大於自動轉帳扣款的便利。

◎本文內容已獲 Jet Lee的投資隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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