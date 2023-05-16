大學教授終身薪水輸國中老師「千萬元」！ 他：別羨慕光鮮亮麗的頭銜

不要羨慕頭銜光鮮亮麗的大學老師，其實以終身收入來看，一位大學正教授還輸給國中老師近千萬的收入呢！更不要說很多以講師開始，最後只能以副教授、助理教授退休的教師的終身價值了。以職涯的終身價值來看，大學老師真的不是一個投資報酬率很高的職業。

如果是學術名望與研究能力不錯的大學老師，還可以透過額外的收入，例如演講、計畫案來增加收入。但如果是研究能力不佳的，例如我這種國際期刊投不上、計畫案也老是槓龜、產學都小小件的，那我的終身價值就非常吃虧了。

所以不要怪我這麼瘋投資，我也必須靠其他斜槓能力來彌補自己在本業上的弱勢，總不能坐以待斃讓自己的終身價值就這麼輸給人家啊！

很現實的，不是每個人都能在職涯上發光發熱。但與其怨天尤人，抱怨制度或抱怨人生，更好的方式是想辦法讓你可以找到增加自己終身價值的方法。

怎麼增加自己的終身價值呢？我覺得「斜槓」是一個好方法。如果你願意在工作以外，持續投入相當的時間與精力來發展斜槓能力，如果發展得好，斜槓的收入除了可以增加不少外快外，有些甚至可能超越你的本業收入，最後成為你的新職涯。

我就看過身邊的幾位朋友，最後讓斜槓工作成為了後來的正式工作。有的辭掉了教職成為高薪的企業講師、有的辭掉了多媒體的工作成為專業的攝影師、也有的辭掉了公司正職成為更高薪的接案設計師、也有的在斜槓各種工作後發現，竟然可以把它們全都串在一起成為了一位收入更高的YouTuber。

而我自己從年輕開始，便一直過著不務正業的斜槓人生。我轉換過自己的專業幾次，也在正職外兼過各種工作，包括接設計補習班老師、賣畫、當超市排貨工讀生、去夜市賣防爆瓦斯、賣教材、兼過各種家教、也接過好幾年的插畫工作、接產品設計案、甚至生產和販賣自己設計的產品。

我在學生時期的寒暑假靠著斜槓可以月入四至五萬塊，我靠自己買了大學時期的兩台機車（台南台中各放一台方便我趕兩邊的家教），也自己買了近兩萬元的單眼相機，也靠這些斜槓收入和同學一起投資股票（最後把十幾萬的存款在股市裡賠光....）

不管這些斜槓的結果是好是壞，這些都是美好的人生經驗。我當了大學老師後，也還是不務正業過著斜槓人生。這幾年研究投資或談投資可能就是我在設計專業以外最喜歡的斜槓工作；或更貼切地，套我太太的說法，我最厲害的斜槓能力其實就是我的這張嘴，因為我一天到晚都是譏哩瓜啦在說話；最後從教室裏說到了網路上，從談設計、變成談投資、談人生，也為自己開啟了許多機會。而這些機會是自己在幾年前無法預料的。

這個歷程也讓我更有自信，就算有天我必須提早離開目前的工作，我也不會像年輕時那麼恐懼，因為我已經知道自己有創造新職涯並且存活下來的能力。而若投資也是種斜槓能力，那這個斜槓能力也為我提早累積了更多的資產，成為我人生的重要複利，讓我不會因為失去工作而恐懼，更有勇敢氣開拓其他可能性。

當然，斜槓並不代表有天你一定要辭掉現在的工作，斜槓也不一定最後都能發展成功。但我覺得這是在正職以外，特別是當你對自己的本業充滿困惑與沮喪時，斜槓是一種最安全、最不花成本，也最可以幫助你探索生命可能性的方式（或者，讓你真正知道你是誰）。

基督徒常會引用一段禱告，聖經裡雅比斯求告上帝說：『 甚願你賜福於我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦。』於是，上帝就應允了他所求的。

不管你相信什麼（包括相信自己），也願你能勇敢向你的神祈求，讓你有勇氣跨出自己的舒適圈，擴張你的境界。絕對不要讓自己侷限在一個自己不開心、收入也不滿意的職涯裡，動起來總比坐以待斃更有機會改變人生。

希望每個人都能找到增加自己終身價值的方法，不管是在本業中努力，或嘗試發展斜槓能力。

『 擴張你帳幕之地，張大你居所的幔子，不要限止；要放長你的繩子，堅固你的橛子。因為你要向左向右開展；你的後裔必得多國為業，又使荒涼的城邑有人居住。』（以賽亞書54：2-3節）

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