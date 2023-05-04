快訊

涉勾結詐團派出所前所長起底 曾偷前女友30萬遭判刑、還酒駕撞車

勾結詐團洩辦案進度 寧夏派出所所長葉育忻聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂勞保破產領嘸退休金？網曝「不用怕」關鍵反籲1招賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友擔心勞保破產領不到退休金。示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
網友擔心勞保破產領不到退休金。示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

受到新冠肺炎影響，去年全球股市大跌，新制勞退基金虧損，有勞工擔心「勞工個人退休金日後領得到嗎？」網友解釋，勞保、勞退不一樣，直言「勞保老年年金給付會倒閉、勞退新制個人專戶不會倒閉」。還有人建議他這麼擔心的話，不如自己定期定額理財

有網友在論壇Mobile 01發文詢問「想請問勞工個人退休金，特別是自提部分，日後一定領得到嗎？如果勞保破產，個人退休金會不會受到影響？」

事實上勞保、勞退常被搞混，受到高齡化少子化影響，勞保老年年金繳費的人減少、領錢的人增加，因此基金入不敷出，確實有倒閉疑慮，必須依靠政府年年補助才免除破產命運。新制勞退基金則有保證收益，所以一定領得到，即使虧損，結算的累積收益會有至少2年定存利率計算的最低收益保證。

其他網友也留言「你怕新制勞退把你及雇主的6%都賠光，那你的部份不必提撥，你自己理財，沒人管你」、「現在的日子，生吃都不一定有了還要曬乾，如果懂得理財，可以自己存定額定存」、「你每個月繳的勞保是指『老人年金』，這個會倒閉；你每個月的6%（自提也是）勞退新制『個人專戶』理論上不會倒閉」。

還有網友留言「理論上不會破產，但領不領得到可就不一定囉，勞工相關的基金都是國家的小金庫，哪天國家缺錢就把你的請領年限一直提高，讓你看得到吃不到，等你走了如果沒親屬繼承就順便充公」。

理財 退休金 高齡化 少子化 Mobile 01

延伸閱讀

航運股跳水 PTT酸爆：179長榮何時解套？網估至少2年

00878和00713…高股息為何就選這兩檔？專家「龍蝦論」：用兩面向來比較

面板雙虎車用爆發…股價準備噴？ 分析師：基本面來看沒有這麼樂觀

00878股利會縮水像沒發生一樣…閉眼買下去了？ 專家：別想太多

相關新聞

憂勞保破產領嘸退休金？網曝「不用怕」關鍵反籲1招賺錢

受到新冠肺炎影響，去年全球股市大跌，新制勞退基金虧損，有勞工擔心「勞工個人退休金日後領得到嗎？」網友解釋，勞保、勞退不一樣，直言「勞保老年年金給付會倒閉、勞退新制個人專戶不會倒閉」。還有人建議他這麼擔心的話，不如自己定期定額理財。

遺產全給特定繼承人可嗎…不動產竟免返還？ 律師曝光「關鍵一理由」

為什麼過戶的土地不用還？交付834萬元要還？

Fed升息1碼後還有「跨行匯款金額」未爆彈 下半年再度和它聯手大撒錢機率曝

繼矽谷銀行（SVB）及標誌銀行（Signature Bank）倒閉之後，5月1日，美國區域型的第一共和銀行（First Republic Bank）成為這一波的第三家美國倒閉的銀行，並由摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）買下…

100萬「第一桶金」如何快速存到？ 他曝5心法：成為資本家而非一直打工仔

最近私訊接到很多剛出社會的朋友，都在為第一桶金煩惱，覺得好難達成、或是目標很遠，純純今天來分享5招存錢心法，教你如何存到100萬。

年薪百萬家教曝「超硬課表」 網喊佩服：還不用繳稅

想賺外快，不少人選擇兼職家教，而近日出現一名全職的數學家教，在Dcard分享年薪破百萬的秘密，引起不少討論。

NFT行銷手法大公開！把社群關注者轉換成消費者 經營推特、限時開放入群搶購超稀有產品

前面雖然介紹了一些不同於傳統Web 2.0的行銷方式，NFT的行銷核心也得圍繞在「人」，但無論NFT要做為一個品牌又或是一檔產品，仍然離不開「找到對的人」，這點就沒有區分是新型態的行銷又或是舊的行銷方式，而是回歸消費者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦