憂勞保破產領嘸退休金？網曝「不用怕」關鍵反籲1招賺錢

受到新冠肺炎影響，去年全球股市大跌，新制勞退基金虧損，有勞工擔心「勞工個人退休金日後領得到嗎？」網友解釋，勞保、勞退不一樣，直言「勞保老年年金給付會倒閉、勞退新制個人專戶不會倒閉」。還有人建議他這麼擔心的話，不如自己定期定額理財。

有網友在論壇Mobile 01發文詢問「想請問勞工個人退休金，特別是自提部分，日後一定領得到嗎？如果勞保破產，個人退休金會不會受到影響？」

事實上勞保、勞退常被搞混，受到高齡化、少子化影響，勞保老年年金繳費的人減少、領錢的人增加，因此基金入不敷出，確實有倒閉疑慮，必須依靠政府年年補助才免除破產命運。新制勞退基金則有保證收益，所以一定領得到，即使虧損，結算的累積收益會有至少2年定存利率計算的最低收益保證。

其他網友也留言「你怕新制勞退把你及雇主的6%都賠光，那你的部份不必提撥，你自己理財，沒人管你」、「現在的日子，生吃都不一定有了還要曬乾，如果懂得理財，可以自己存定額定存」、「你每個月繳的勞保是指『老人年金』，這個會倒閉；你每個月的6%（自提也是）勞退新制『個人專戶』理論上不會倒閉」。

還有網友留言「理論上不會破產，但領不領得到可就不一定囉，勞工相關的基金都是國家的小金庫，哪天國家缺錢就把你的請領年限一直提高，讓你看得到吃不到，等你走了如果沒親屬繼承就順便充公」。