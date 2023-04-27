勞退金也屬遺產的一部分！ 律師：除了「拋棄繼承」外皆可請領

早已退休的王爸爸最近辭世了，王先生在「申報遺產稅」時漏報，遭「國稅局」通知補稅，才知道原因出在「爸爸的退休金」沒有算到…(新聞詳連結)

容易被忽略的——「退休金」屬於遺產的一部份

新制退休金屬於勞工為了照顧自己退休後的生活，而預先準備的「個人財產」，即便在勞工人生畢業前沒有領取或支取，也仍然屬於遺產的部分，因此，當爸爸去世後，王先生也必須將父親的退休金算入遺產內進行申請，來支付相應的遺產稅。

假如爸爸還沒請領退休金就去世了，那爸爸的退休金是否還可以領取呢？

答案是可以的！但是要在10年內，由遺屬或是「遺囑」指定請領人去申請。

以王先生的例子來假設，爸爸去世前還沒有領完退休金，那麽王先生就可以去申請剩下的退休金。

但如果爸爸的繼承人不只一人時，那麽王先生就要和其他繼承者「共同具領」，或是由王先生具領後再分配給其他繼承者。

倘若今天王先生選擇「拋棄繼承」，那麽爸爸的退休金也包含在內，就不能請領了。

不過，至於勞保的死亡給付，因為是為了照顧遺屬生活的保險給付，並不屬於遺產的範疇，即便王先生去辦理了拋棄繼承，也不會影響到受益人的身分，王先生仍然可以請領，而且也不用申報遺產稅。

在申報遺產稅時，有時候會忽略一些小細節，這可能會讓你需要多做一些步驟，而這些小細節或許會帶來不小的麻煩。如果沒有及時處理和補繳，就可能會被追討相應的罰款和利息。在嚴重情況下，甚至會被視為逃稅，進而面臨更嚴重的法律後果。

父母的退休金不僅是一份財富，更像是他們為了扶養我們的「戰績」，是他們用來頤養天年的一種報償、成果。當我們失去父母時，即使我們會感到無比悲痛，我們更要抱著感恩知足的心，永遠珍視父母對我們的好與愛。

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