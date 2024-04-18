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半伴依戀／對愛的渴望比一般人晚熟…從日劇「愛麗絲的廚房」 認識ASD自閉症光譜的愛情

聯合新聞網／ 一肩伴侶
愛情，是兩個人在想法觀念、互動行為、親密情感上的綜合。一般人在茫茫人海中，尋找著屬於自己的另一半Mr. Right，都是需要一次又一次的嘗試、失敗、再嘗試的歷程。示意圖。圖片來源／ingimage
愛情，是兩個人在想法觀念、互動行為、親密情感上的綜合。一般人在茫茫人海中，尋找著屬於自己的另一半Mr. Right，都是需要一次又一次的嘗試、失敗、再嘗試的歷程。示意圖。圖片來源／ingimage

作者：王秀文（一肩伴侶心理諮商所 伴侶心理師

今年上映的一部日劇「愛麗絲的廚房」，講述一位患有ASD自閉症光譜的28歲天才廚師愛麗絲，擁有驚人的觀察力與記憶力，在街角開設了間小餐館。

愛麗絲的餐館裡沒有菜單，有的是愛麗絲透過僅露出眼睛的小縫，觀察著來到餐館的每一位客人，從客人們說出來的工作辛勞、生活抱怨等等話語，展現在身體上的生理狀態，愛麗絲透過每個食材內涵的化學成分，精心烹調出專屬每位客人健康又美味的餐點。

「愛麗絲的廚房」整部劇情，從餐館因專門顧外場的好友和紗即將生產，以致餐館需要增加人手幫忙後。愛麗絲的世界迎來了個神祕的青年倖生，開展出以愛麗絲為中心與身旁的人所交織的溫馨懸疑劇，讓人不禁噴笑又深受感動，揪心又溫暖的故事。

劇情的設定，我們看見愛麗絲是典型自閉症光譜障礙的女子，包括愛麗絲的人際互動上的困難，困難與人對視、困難與陌生人進行對話、困難陌生人的靠近；感官的高度敏感，害怕突發聲響與光亮、擁有高度的觀察力；行為具有特定的固著性，困難應付非意料的突發狀況、對於事物、行動有自己的堅持與規矩等等。

當和紗指導新進的倖生與愛麗絲互動過程中，我們也看見和紗是一位對愛麗絲相當熟悉且極為被信任的人，因此和紗可以很清楚的告訴倖生，能夠與愛麗絲的互動方式。

劇情中，愛麗絲從餐館客人的單戀苦惱中，詢問著和紗「喜歡一個人」是什麼感覺？這是28歲的愛麗絲，第一次開始啟動與思考關於愛情的問題，從一個很簡單的疑問開始。

對於一般人來說，「喜歡一個人」可能在青少年時期，就體會過賀爾蒙變化所產生的戀愛感。但對於有先天特質的自閉症光譜障礙者來說，青少年時期的他們，或許還陷在應對著自己的特質與社會規範的衝突、學習如何跟其他人擁有適合的互動方式、練習適應自己在賀爾蒙風暴中的情緒張力，往往會讓一般人以為他們不需要也不懂得愛情。然而，對愛的渴望是一種天性，一種原始的驅力，只是擁有自閉症光譜障礙的他們，比較晚熟。

愛情，是兩個人在想法觀念、互動行為、親密情感上的綜合。一般人在茫茫人海中，尋找著屬於自己的另一半Mr. Right，都是需要一次又一次的嘗試、失敗、再嘗試的歷程。然而，對於自閉症光譜障礙者來說，光是讓對方理解接納屬於自己腦袋的獨特世界、自己的獨特行為，可能讓他們經驗到的，卻是一次又一次失敗的歷程。

障礙者需要輔具，自閉症類群障礙者的輔具是「人」，一個能夠理解他的困擾並且協助他與這個世界互動交流的人。在愛麗絲的世界中，和紗就是這樣的角色存在。

當倖生踏入愛麗絲的生活，打亂了愛麗絲本身固著也安好的行為模式，愛麗絲陷入了不安恐懼的風暴時，和紗可以很冷靜協助愛麗絲的穩定情緒，並指導倖生用正確的方式與愛麗絲互動。倖生開始學習著理解自閉症光譜，理解愛愛麗絲充滿化學元素的腦袋世界，努力的行動讓愛麗絲願意與自己正眼對視，並且學習如何在愛麗絲受到驚嚇時安撫愛麗絲。

在一次次由和紗指導，倖生與愛麗絲良好的互動經驗後，倖生開始可以與愛麗絲交流，而愛麗絲也逐漸信任倖生。因此，當再一次愛麗絲陷入情緒風暴時，倖生便開始成為愛麗絲的內心支柱。

我們陪伴自閉症光譜障礙者學習理解自己的障礙、做出與社會適切的互動行為、學習控制自己的情緒，這一切都是希望他們可以在社會上能夠擁有自立生活的能力。

而他們也在生命中，終會渴望能夠有一個人，願意正確理解自閉症光譜、願意與具有獨特性的自己溝通交流、願意喜歡接納自己，想要一起開心、一起煩惱，感受到被拒絕的心酸、感受到被在乎的溫暖、感受到這個人可以相信與依賴。

你說，這不就是對愛的渴望嗎？

對愛的渴望，他們並非沒有，只是比一般人更需要熟成的時間罷了。

（本文經《一肩伴侶心理諮商所》授權，未經同意禁止轉載。）

自閉症

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