陌生網友主動加好友「提供免費課輔」能信嗎？圖解網路交友詐騙手法 避開N號房陷阱
陌生網友要免費幫我上課，可以相信嗎？
小曦加入了一個關於「試題測試」的學習群組。有一天，群裡一個自稱某某老師的人加了小曦的臉書，私訊說可以免費一對一視訊指導。小曦一聽是免費上課，立刻就答應了。對方還提出，為了能真實了解小曦的學習情況，最好選擇父母不在身邊的時間聊，以防打擾。就這樣，小曦跟沒見過面的這位老師，約定了第一次視訊聊天的時間。
可能發生哪些危險？
1.免費的視訊教學可能有欺詐風險。
2.跟陌生人視訊聊天，容易讓陌生人有機會了解自己，控制自己。
3.很多網路性侵的發生，都是從跟陌生人聊天開始的，要特別注意。
遇到危險容易犯的錯！
1.「免費的視訊教學喔，機不可失！」
→網路上切忌貪便宜，世上沒有白吃的午餐，網路上也是。
2.「只是視訊聊天而已，對方是侵犯不到自己的。」
→小女孩分辨力弱，而壞人手段很多，他們總有辦法施行犯罪的。
3.「試試看，如果覺得不可靠就不聯繫！」
→試試看的心理經常會害人。一定不要輕易嘗試，試了就有可能上鈎，提高被侵犯的可能性。
正確的作法
1.把源頭堵住，不接受陌生人加好友的請求
「不加陌生人好友！」
一旦加了陌生人，對方就有機會施行詐騙或侵犯，一定不要隨便加陌生人好友。
2.堅決拒絕陌生人的視訊聊天請求
「跟他又不熟，視訊聊天幹嘛？」
不管陌生人以什麼理由要求視訊聊天，都要堅決拒絕。主動找小女孩視訊聊天的陌生人，一般都不是好人。
3.警惕那些免費的網路行銷
「免費的？不可能！」
網路上很多違法亂紀，都是從免費的網路行銷開始的，有些女童性侵案件也是。所以在網路上一定要特別提高警覺，壞人很容易利用貪便宜的心理進行詐騙和侵犯。
本篇的學習重點是「不跟陌生人視訊聊天」。那在網路上認識很久，只是沒有見過面的人，算不算陌生人，能不能視訊聊天？
A：沒見過面的網友也算陌生人，也不能隨便視訊聊天。網路世界的複雜度不亞於現實社會，小女孩不能因為是網路就掉以輕心。不要隨便視訊，更不要隨便把自己的私密部位給其他人看。
（本文出自《【圖解】女孩的安全教育課：面對38個危險情境，這樣保護自己》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）
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