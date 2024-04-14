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手機驚見陌生人邀約「要送你禮物」…該赴約嗎？從N號房事件 看潛在危險、正確作法

如何出版社／ 文／讀客小學生閱讀研究社˙安全組
手機驚見神秘人邀約，可以去嗎？ 示意圖／ingimage
手機驚見神秘人邀約，可以去嗎？ 示意圖／ingimage

手機驚見神秘人邀約，可以去嗎？

萱萱的手機突然收到一條陌生簡訊：我有個東西送給你，放學後到後山見。這是我倆的秘密，不能讓別人知道哦。署名是「一個關注你很久的人」。發現有人要送東西給自己，萱萱很興奮。但沒過多久，她就猶豫了：「都不知道是誰，能去見嗎？」萱萱想找小曦商量，但對方說過，不能讓別人知道。她思來想去，還是決定放學後去看看，因為她覺得不能無視別人的好意。

可能發生哪些危險？

1.這可能是壞人的陷阱，赴約就有可能被陌生人侵害。

2.是壞人發的邀約簡訊，儘管最後逃離了，還是受到侵犯，身心俱損。

3.還可能被陌生人控制並拐賣。

遇到危險容易犯的錯！

1.「知道我電話號碼的，肯定是熟悉的人！」

→那可不一定，現在有許多非法商家會買賣電話號碼給壞人。

2.「去看看，隨機應變，有危險就跑！」

→等發現危險，想逃跑就來不及了。

3.「後山就在學校裡，別人不敢怎樣的。」

→後山是學校的偏僻地帶，正適合違法犯罪。

4.「人家的好意，無視就太對不起了。」

→無視就無視了，如果真要送自己禮物，會另外再找時間送的。與危險相比，不理會陌生邀約是對的。

正確的作法

1.直接忽視簡訊，當作沒看見

「嗯，不理會就好了！」

也不知道是誰的手機邀約簡訊，不必當真。現在是個資被到處洩漏，陌生人知道自己的手機號碼很平常的年代，對於不明簡訊不用放在心上。

2.警惕「秘密」二字

「送人禮物可以大大方方，不是什麼秘密。」

對方如果特別強調不要告訴別人，還提及「這是秘密」之類的字詞，就要特別警惕了。這多半不是好事，千萬不要上當了。

3.不要一個人去見身分不明的人

「不然我叫幾個同學跟我一起去？」

不用真的保守「秘密」。如果好奇或者覺得必須去，可以多拉幾個同學一起去，而且不要只叫一兩個人，人越多越好。

本篇的學習重點是「不接受陌生人的邀約」。那如果是同學介紹的朋友呢，可以去見見嗎？

圖為《【圖解】女孩的安全教育課：面對38個危險情境，這樣保護自己》書封，如何出版社提供
圖為《【圖解】女孩的安全教育課：面對38個危險情境，這樣保護自己》書封，如何出版社提供

A：最好還是徵求父母的意見，讓大人做主。一般來說，如果是同學介紹的陌生人，也不要一個人去。如果不是非見不可，乾脆就不見，這跟不隨便見網友是同樣道理。反正謹慎總是沒壞處。

（本文出自《【圖解】女孩的安全教育課：面對38個危險情境，這樣保護自己》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）

N號房案

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