「離婚又沒什麼大不了的，總比死好吧」…《淚之女王》五大金句解析一次看

「我們是因為愛而結婚，為什麼婚後就不愛了呢？」身處婚姻的你曾經有類似的疑問嗎？一起看韓劇《淚之女王》五大金句解析，找到你對於愛情、婚姻的定義！

金秀賢、金智媛主演的韓劇《淚之女王》講述財閥、平民因相愛而結婚，卻在婚後因家世、價值觀的懸殊，彼此傷害，走向終點的故事。

關於婚姻，可以有多種維度的解釋。以社會學角度來看，婚姻是一種制度，家庭作為單位以統計人口，步入婚姻者就被納入社會規範中，以戶為單位計算；經濟學的角度來看，以家庭為單位共享資源、勞動力，使人們生活成本下降，婚姻因此提供更便捷、經濟的生活方式。

關於婚姻，你的詮釋是什麼？女人迷編輯帶你回顧《淚之女王》關於婚姻、愛情的五大金句，也許你能從中找到自己的解答。

洪海仁：對幸福的相信都是白賢祐給的

我知道你一定過得很好，你一定美麗又健康，並且最為成功。 -《淚之女王》

你想像過向十年後的自己說話嗎？

《淚之女王》中女王集團千金洪海仁，在與白賢祐的婚禮上，被要求對著鏡頭向十年後的自己說話時，堅定說道：「雖然我認為你不會看這個，不過要是你在看，為什麼你要看？馬上關掉去做你的事，我不會問你好不好那種老套的問題，我知道你一定過得很好，你一定美麗又健康，並且最為成功。」

海仁對幸福的相信，看似是對自己的自信，實則包雜著更多對於丈夫的信任，她相信如果對方是賢祐，那她必定幸福。

也許站在賢祐的角度，海仁刻薄、薄情，但以全觀角度看兩人相處的觀眾，一定都知道，看似冷酷逐利的海仁，其實嘴硬心軟，她之所以在丈夫眼中冷漠無情，除了因為患病而只能片段記憶外，也是因為她是個凡事不宣於口的行動派。

她的嘴從不用於說愛，出口的話語雖然鋒利，但其實只是因為不知道如何表達她的在意。

如果幸福不是永恆、持續的，那麼我還要繼續下去嗎？

只是非常偶爾意外地，難得有一天覺得幸福，我就是靠著那一天撐下來，這就是婚姻，就是人生。 -《淚之女王》

對於你來說，如果幸福並不總是、幾乎，而是有時、偶爾的偶一為之，其餘皆是平淡，甚至爭吵，那麼你還想繼續這段關係嗎？

在賢祐和父親訴說婚姻的痛苦時，父親分享他並不認為生活必需總是幸福，並不是每天都很幸福，反而充斥不幸，那些生活偶然的幸運，因此成為支撐其生活的動力，對他而言那就是婚姻，就是人生。

也許你保持著和賢祐父親相反的意見，認為幸福就該佔據生活的大多數，否則難以恆常，甚至認為賢祐父親的想法是種命定，是屈服所選，好像選定結婚對象，就沒有退路，但兩者無關對錯，幸福的定義很個人，只要我們依舊擁有張眼看見那些好的能力，就有機會企及幸福。

離婚又沒什麼大不了的，總比死好吧

離婚又沒什麼大不了的，一定是覺得生不如死才會離婚，至少比死好吧。 -《淚之女王》

《淚之女王》中賢祐對於是否離婚其實心有顧慮，母親的話如同醍醐灌頂，堅定了其離婚的決心。

離婚確實可能涉及財產配置、扶養權歸屬等實際問題，但如果婚姻埋葬愛情，我們可以的思考是，人們又為何不可埋骨婚姻呢？

相較過去家醜不外揚的時代，人們不再倚賴婚姻作為關係的恆久保固，一紙結婚證書，早已並非關係的綁定，更不是愛情永不過期的保證，已婚關係原來可以依情況捨棄。

當然，人們對於「為何離婚」的疑問，可能在那紙結婚證書被撕毀後紛至沓來，伴隨的還有質疑、預設、苛責，以及解釋的義務，過程也確實可能勾動曾相處的回憶，而回憶是刺人的。

起初人們可能難以保持距離張望它，但後來也許會發現，離婚讓人可以不隱忍，不委屈，有時關係的結束，反而能使人找回原來的自己。

《淚之女王》：愛情不是甜言蜜語，而是一起忍受

你和他的差別就在這裡，你在我危險時看的是他，他看著的卻是我，我不知道你認為的愛是什麼，不過我認為的愛不是一起享受好東西，說些甜言蜜語，而是一起忍受。 -《淚之女王》

當外人試圖挑撥海仁與丈夫的情感時，海仁堅定表受她所認為的愛，可能有點刺痛，可能有點不適，但因為有丈夫相伴，所以可以忍受，並在忍受中感受到愛的存在。

感情路上偶遇檔在你兩面前的坎，於是你問自己「愛是自欺的幻想，還是自投的落網？」一方面盤點彼此的不合，一方面卻又甘願沉溺。賢祐和海仁近似如此。

在兩人的關係中我們看到，雖然前者面對妻子猝不及防的患病宣告，暗自竊喜，但卻又能從下意識救妻子於水火中，讓人發現，語言是可以欺騙的，想騙過他人的同時，人也許不自知的騙了自己。

在我看來，賢祐相救的舉動，不像多年不游泳的人突然落水，慌亂地撲騰兩下後，身體就自然舒展於水下，反而更像長期相處慢慢積累愛意，恆長忍耐的背後其實也鋪墊著愛，兩人對於愛情的詮釋其實類似。

婚姻是獨占合約，獨佔就不需要努力經營

所有問題的原因在於，結婚是獨佔合約，獨佔就不需要努力，那麼就會失望然後吵架。所以說結婚這個制度本身，就是會讓愛情無法維持，如果想要長久相愛，我認為就不該結婚。 -《淚之女王》

關係的建立始於愛，結束時卻不保證好聚好散，經歷過分離的你我，都親身驗證了分離並非離群值。

關於婚不婚有諸多討論，一個常見的敘事是婚姻是愛情的墳墓，步入婚姻後，或許因長時間相處，所有矛盾被放大，又或是婚姻本身即乘載著現實考量，感受的更多，也要同等承受那些需要磨合的，婚姻總不若兩小無猜，只要你和我快樂就夠了。

於是你可能無力的如同賢祐一般，產生「我們是因為愛而結婚，為什麼婚後就不愛了呢？」的疑問。關於婚後頻繁爭執這一題，《淚之女王》給出的解釋是「婚姻是獨佔的，因為獨佔所以不需努力，那麼就會失望然後吵架。」

也許面對婚姻、愛情，你的理解、你的經歷並非傳統愛情童話的腳本，也和賢祐與海仁有差異，但每個人的故事本就自各書寫，只要選擇不痛苦的那個就是最好，就是適切。願所有所愛都能以各自的頻率，自在舒展，感受所愛。