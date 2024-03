根據許多醫學與心理學的綜合研究,雖然數據各不相同,但至少70%的身體疾病是與心理困擾相關卻是無庸置疑的。

大衛R.霍金斯(David R. Hawkins, Power vs. Force)更通過20多年的研究,發展出--心理能量頻率尺,清楚的刻畫出,不同的心理狀態所產生的不同能量頻率,是如何耗損或是提升我們的身體健康。

振動頻率低於200(20,000Hz)的心理狀態,像是惡念、冷漠、痛悔、害怕與焦慮、渴求、發火和怨恨、傲慢,會削弱身體素質,全都對我們自己,甚或是身邊的他人都有害。

而從200到1000的心理能量,諸如信任、溫和、樂觀、寬容、理智和理解、關愛和尊敬、高興和安詳、平靜和喜悅,最高點則是開悟,這些能量不只能使自己的身體素質提升 ,更會在週遭帶來一種正向的旋風,使相同頻率的萬事萬物更加聚集,愈來愈擴大這股善的循環。

所以,真正的弱勢不是身心障礙,無關性取向,也不全然由貧富決定,當我們心靈生病了、逃避了、淌血了,那才是最殘缺的,真正的弱勢原來在心裡。

「最大的殘缺不在表面,而是內心。One's biggest flaw is usually hidden inside rather than being visible on the outside.」

關於朱芯儀諮商心理師的相關作品,請參閱以下官網:

本文出自看見心理「最大的殘缺不在表面,而是內心」,未經同意禁止轉載。