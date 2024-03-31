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最大的殘缺不在表面 而是內心
根據許多醫學與心理學的綜合研究，雖然數據各不相同，但至少70%的身體疾病是與心理困擾相關卻是無庸置疑的。
大衛R.霍金斯(David R. Hawkins, Power vs. Force)更通過20多年的研究，發展出--心理能量頻率尺，清楚的刻畫出，不同的心理狀態所產生的不同能量頻率，是如何耗損或是提升我們的身體健康。
振動頻率低於200(20,000Hz)的心理狀態，像是惡念、冷漠、痛悔、害怕與焦慮、渴求、發火和怨恨、傲慢，會削弱身體素質，全都對我們自己，甚或是身邊的他人都有害。
而從200到1000的心理能量，諸如信任、溫和、樂觀、寬容、理智和理解、關愛和尊敬、高興和安詳、平靜和喜悅，最高點則是開悟，這些能量不只能使自己的身體素質提升 ，更會在週遭帶來一種正向的旋風，使相同頻率的萬事萬物更加聚集，愈來愈擴大這股善的循環。
所以，真正的弱勢不是身心障礙，無關性取向，也不全然由貧富決定，當我們心靈生病了、逃避了、淌血了，那才是最殘缺的，真正的弱勢原來在心裡。
「最大的殘缺不在表面，而是內心。One's biggest flaw is usually hidden inside rather than being visible on the outside.」
關於朱芯儀諮商心理師的相關作品，請參閱以下官網：
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