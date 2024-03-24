什麼是認知彈性？如何引導自閉兒控制情緒並保持彈性？28個對話技巧一次看

什麼是認知彈性？為什麼保持彈性很重要？

身體彈性，讓人們可以彎腰而不折斷身體、能夠適應狹小的空間、早上穿衣服可以塞進衣服裡。而認知彈性，則讓人們可以產生更多的解決方案與答案，辨識出一個策略或反應是無效的，並採取新方案、思考複雜或有衝突的訊息（例如：哈姆雷特是一位英雄，不過他也犯了過錯），以及懂得協調或妥協。對許多自閉症類群者而言，認知不靈活、缺乏彈性（或稱固著）可能阻礙交友、影響在普通班（融合教育）的學習、甚而招致飯碗不保。增進孩子的認知彈性，也會讓家長、老師與治療師的生活變得輕鬆一些。減少花時間在協調無法協商的事情上（例如：每天必須去上學），幫助孩子在受到手足或同儕欺凌事件時懂得釋懷，以及接受任何計畫都可能發生無可避免的變化。

從做中教：示範如何保持彈性／不卡住

一天當中，我們總是會經歷需要保持彈性的時刻。請在這些情境中示範並解釋你如何保持彈性，包括你的情緒和決定。你可以提供孩子清楚的範例，讓孩子能夠體會如何做到自我控制並保持彈性。大聲說出你正在想與正在做的事，讓每一個步驟都顯而易見。別忘了，必須清楚說明由於保持彈性，你得到的種種好處。一段時間之後，孩子幫忙你說出這整個過程。如果你要求孩子幫忙解決你的問題，大部分孩子通常都會特別感興趣、更樂意投入。

關鍵在於使用一致的語言，也就是本章所列出的詞彙與腳本。你可以發揮你的創意，找出在自然情境中，示範如何保持彈性。這些年來，我們從自閉症孩子的家長、老師和治療師身上學到如何善用黃金時刻來教學的要領。在以下清單中，我們將和你分享一些實際例子。

• 早餐時：你可以說：「今天早餐沒有牛奶可以沖泡麥片了，我卡住了。我想現在是準備B計畫的好時機，我可以烤土司當作早餐。雖然這不是我最喜歡的選擇，不過這樣我至少有早餐可吃了、不必杵在這裡生氣和餓肚子。我今天找時間去買牛奶，這樣明天早餐就可以吃麥片了。」

• 發生意外：當孩子不小心把飲料打翻，你可以說：「飲料打翻了濺到我身上，我心想完蛋了，這下事情嚴重了。不過一個轉念，我想到我可以用拖把將它清潔乾淨，這樣就不是嚴重的事了。而且還有你幫忙一起清潔。現在我感覺好多了。謝謝你！」

• 孩子赴約／參加活動遲到：「很高興今天看到你來！本來我預計我們可以一起做A計畫，不過時間大概不太夠，因此我們需要B計畫。你覺得我們應該刪掉A、B或C哪一個部分？由你來決定。」

• 孩子在完成活動／工作成果之前被迫中斷（盡可能避免這種情境）：你可以這麼說「即使你還沒完成，你還是可以保持彈性、先暫停這件事嗎？」如果孩子說可以，請讚美孩子能夠保持彈性；如果不行，可以說：「我知道事情像這樣被打斷是一個很糟糕的狀況，不過我們得先暫停這件事，你才能吃午餐。我們可以把它變成一件小事嗎？現在請把你的作業放回到我書桌上特別的位置，然後你可以在今天的時間完成它。」

• 餐廳剛好沒有提供他最想要的食物：你可以說：「我知道這感覺是一件嚴重的大事，不過我們一定有辦法把它變成小事，例如：選擇你第二喜歡的食物，再加點一個特別的甜點。我們也可以擬定計畫，改天再回來品嚐你最喜歡的食物。」

• 教室或治療室裡沒有想要的物品：如果孩子因為最喜歡的書被別人拿走，或最喜歡的玩具或物品不見了而感到沮喪，你可以說：「孩子，這真的很令人挫折，我知道你很想要○○（或說：我很希望和你一起做○○），不過現在這東西不在。與其卡在懊惱○○或○○有多好玩，我們可以保持彈性，選擇我們第二喜歡的東西嗎？這樣的話，我們至少還可以獲得一部分我們想要的東西。」

• 想看的電影已經售完票：如果你們想一起看的電影票已經賣完，你可以說：「我有兩個辦法，可以把嚴重的大事變成小事。我們可以選擇看另一部電影，或者到遊樂場玩。你有其他的建議嗎？」

• 沒有得到想要的東西，例如：生日禮物：如果孩子從爺爺奶奶那裡得到他不喜歡的生日禮物，你可以說：「我知道這感覺很嚴重。我有一個辦法可以把它變成一件小事，也不會讓爺爺奶奶傷心。你可以先說：「謝謝你，奶奶。」之後，我們再去把禮物換成你想要的東西。為了達成這個目標，我需要你保持冷靜，幫助我完成計畫。奶奶並不想讓你失望，她以為你會喜歡這個玩具，她不知道你有更想要的禮物。」

• 你很努力做的事情搞砸了，例如：烤杯子蛋糕：如果你已經花很多時間在做杯子蛋糕，但糖霜太稀了，你可以這麼說：「我們花了一整個早上在做杯子蛋糕，結果糖霜搞砸了，現在蛋糕看起來很糟糕。這感覺真是太嚴重了。我想我們需要深呼吸兩次，然後為我們的杯子蛋糕想一個B計畫，把它變成一件小事。」（呼吸、暫停、呼吸。）「 好，B計劃就是我試著多加一些糖，讓糖霜變厚一點。如果這麼做也無效，你可以幫忙我進行C計畫嗎？我們可以撒上一些彩色糖果。」

• 你很努力，但事情卻搞砸了，例如：電腦中的作業檔案不見了：「你非常努力做了投影片，也寫上很多超棒的想法，結果電腦竟然當機了！對你來說，這是一件大事還是小事？這對我來說，絕對是一件嚴重的大事。我得先深呼吸兩下，然後思考：我們是否該打電話到電腦中心，看看他們是否有好方法可以救回你的投影片檔案。」

• 你很努力做的事情搞砸了，例如：網購寄來的商品不是你所預期的：如果你訂購的禮物尺寸太小了，你可以說，「喔，我的天啊！花了這麼多時間，好不容易找到一件適合的毛衣，想當作○○○的生日禮物，結果尺寸竟然太小，○○○的生日就是明天了。這感覺是很嚴重的大事。你可以幫助我想一個方法，把它變成小事嗎？」

• 完成的作品必須拆掉：孩子精心創作了一個作品，因為必須拆掉，而感到惱怒，你可以說：「我不想每天因為必須把做好的樂高積木成品拆掉，而感覺是嚴重的大事。我希望能想出一個辦法，把它變成一件小事。告訴我，你覺得這樣是否有幫助：我們每天把你的作品拍一張照片，然後把你所有完成過的樂高作品收集成一本書，你覺得如何呢？」

• 當你明天無法去學校教課／或沒辦法照原訂時間提供治療，另一個人將暫時代替你：你可以說：「明天／下週我必須回診去看醫生。這是一個沒有選擇的事情，因此那天Z小姐會是你的老師／治療師。請你試著保持彈性，因為她可能會做一些不同的事情。例如，她可能不會像我一樣搞笑，不過我相信這只是小事，因為所有重要的事情都沒變，像是：午餐、下課，還有做最喜歡的活動。」

• 烘焙餅乾：在做巧克力餅乾的時候，你發現手邊已經沒有巧克力碎片的材料。你可以說：「我們需要巧克力碎片當作材料，不過現在沒有材料了。這樣的話，我們可以選擇放棄，不做也不吃任何餅乾；或者，我們也可以保持彈性，想出一個B計畫。這樣，我們還是可以有餅乾吃。我們有哪些B計畫呢？葡萄乾口味？核桃口味？或糖霜口味？」

• 玩遊戲：孩子希望在桌遊遊戲中第一個玩，不過另一個玩家擲出更多點數。你可以問孩子：「你卡住了嗎？你要怎麼做才可以既保持彈性，又達到在遊戲中第一個開始的目標呢？」試著幫助他了解，下一輪他可以第一個玩，這比因為無法這一輪先玩而停止遊戲，來得更好。

• 父母之間意見相左：你的配偶希望去一個地方度假，而你想去另一個地方。在孩子面前，你可以和配偶開玩笑說：「我們彼此妥協一下，按照我的想法來做吧！」你的配偶可以詢問妥協是如何運作，而你可以示範如何達到彼此妥協的狀態。

• 遊戲日或室內活動：當孩子想玩樂高積木，而他的朋友想玩桌遊時，你可以說，「你要如何才能既保持彈性，又能達到和朋友一起玩的目標呢？你可以妥協先玩桌遊，之後再玩樂高嗎？這樣你們最後都玩到各自想玩的遊戲，會比什麼都沒有玩到來得好。」當問題成功解決後，可以指出「保持彈性並且讓你的朋友也玩到，這樣會讓他也玩得開心，所以保持彈性讓你成為一個好朋友。對方很可能下次會想再找你一起玩。」

• 當孩子不想參與計畫好的活動：你可以說，「你現在看起來好像卡住了。我的A計畫是希望你完成這份習題，這樣我就可以知道你已經學到多少關於形狀的知識。不過我們可以做個妥協，你用對你有幫助的方式進行，同時也讓我了解你學到多少，好嗎？先做奇數題真是一個有彈性的好方法！」

• 當你找不到東西：你需要一支特別的筆來批改學生的報告，不過你找不到它，你可以說：「我真的需要一支紅筆來批改報告，這樣你才能看到我的評論，不過我現在沒有紅筆，因此我會有彈性地進行我的B計畫，今天就用綠筆來批改報告。」

• 食物選擇：當孩子因為花生醬用完或者他吃了不喜歡的午餐而卡住，你可以說：「你的B計畫是什麼？你想要火雞三明治、起司三明治，還是其他選擇？」或者「讓我們做一個B計畫，讓你的父母知道你明天午餐想吃什麼。」

• 活動選擇：你可以說：「我知道你接下來想做○○，但是山姆已經先選○○了。與其卡在你想要的○○，你有B計畫的選擇嗎？這樣的話，你還是可以享受下課休息的時間。」

• 不受歡迎的任務：如果你收到一張停車罰單，你可以說：「哎喲，我真希望支付停車罰單是一個有選擇的情況。」

• 破壞性的活動：如果消防演習發生在你喜歡的課堂上，你可以說：「我真希望這是一個有選擇的情境，不過消防演習對我們每一個人來說，都是別無選擇的狀況。」

• 當文件不是照你預期的方式列印：「這台印表機太糟糕了！我的文件印錯了，感覺就像一件嚴重的大事，讓我深呼吸一下，再來看看怎麼把它變成一件小事。」然後暫停一下，接著跟孩子說：「這樣行不通。我要怎麼把這件事變成小事，你有任何建議嗎？」

• 在商店裡：玩具的價格超出你的預算（或者超出孩子的零用錢）。如果你的孩子卡在想買昂貴的玩具，你可以說：「我也喜歡那個玩具，不過我們買不起，如果我們繼續卡在買不起它的這件事上，那我們就得不到任何我們喜歡的東西。讓我們保持彈性，找到另一個我們也喜歡的玩具，這樣到最後起碼我們還有收穫，而不是到頭來什麼都沒有。」推薦他另一個價格在合理範圍的玩具。

• 交通路況差：塞車的時候，你說感覺像被堵住了，你在想如何擺脫塞車的感覺。彈性思考，並且大聲說出來！你考慮走一條不同的路回家，或利用塞車的時間，玩文字遊戲、聽音樂或編故事。把你每個步驟的想法和感覺，大聲且清楚地說出來。鼓勵孩子腦力激盪，幫助你想其他的解決方案。

• 當東西故障：「我想我們可以換另一個零件，或者修好它，把它變成是一件不嚴重的小事。」

• 當你做日常家務出錯時：你搭了老遠的巴士來到銀行，卻發現你要存的支票留在廚房的餐桌上。「讓我們保持彈性，想一個B計畫。」幫助孩子看到你的失誤剛好是一個可以找出不同解決方式的「機會」。「既然我們都來到這裡了，為什麼不乾脆去圖書館借一本書，在回程的路上看？看吧！我們可以把失誤變成一件的小事。」

圖為《幫助孩子「達成目標不卡住」：自閉兒也能靈活應對每一天》書封。心靈工坊提供

︱訣竅︱避免出錯的關鍵是：明白你不可能完全不出錯

我們都是人，都會犯錯失誤。要教孩子承認錯誤最有力的方法，就是對孩子承認你自己也會失誤。這樣，就可以把自己的失誤轉換成一個教學時刻。舉例來說，孩子因為某件事而懊惱，而你卻說：「別傻了，這只是一件小事，沒什麼大不了。」只會讓孩子更加懊惱。請記得不要讓人感到絕望，若要修復這個情境，你可以這麼說：「我很抱歉，我犯了一個錯。這件事對你來說，根本不是小事，而是嚴重的大事。」並在這裡打住，等到孩子平靜下來，才繼續說：「有什麼方法可以把它變成一件小事？」

※本文為心靈工坊出版的《幫助孩子「達成目標不卡住」：自閉兒也能靈活應對每一天》，未經同意請勿轉載。