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大雷雨狂炸北台 氣象署：鋒面南移台中注意、下周二三鋒面再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今早大雷雨轟炸雙北，中央氣象署預報課長林秉煜指出，大雷雨主要在苗栗以北，尤其上午5到8點，有明顯對流發展，北北基有50-70毫米時雨量。記者曾學仁／攝影
今早大雷雨轟炸雙北，中央氣象署預報課長林秉煜指出，大雷雨主要在苗栗以北，尤其上午5到8點，有明顯對流發展，北北基有50-70毫米時雨量。記者曾學仁／攝影

今早大雷雨轟炸雙北，北北基上班民眾淋得一身濕，不少地方積水，交通受阻。中央氣象署預報課長林秉煜上午指出，今天大雷雨主要在苗栗以北，尤其在上午5到8點，煙囪雲出現，有明顯對流發展，北北基有50-70毫米時雨量。

林秉煜指出，鋒面往南移，持續影響台中以北及宜蘭，仍有局部大雨，鋒面在台中附近，時雨量有30到40毫米，仍有局部短延時強降雨，但像上午北北基這麼大的雨機率小。

氣象署上午針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣9縣市發布大雨特報，影響時間為今天白天。氣象署指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今台中以北及宜蘭有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

林秉煜指出，今天全台下雨明顯，尤其是白天，下午南部山區也有下雨機率。晚上之後雨勢趨緩，但各地天氣仍不穩定，明天水氣仍偏多，各地有局部雨，但不如今天白天這麼明顯。在下周之前會有短延時強降雨，下周二、三還有鋒面來，尤其是西半部 、東北部等地區仍有可能有短延時強降雨的情形。

至於梅雨何時來，林秉煜指出，目前預測夏季季風影響明顯在5月下旬。

大雷雨 淹水

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中部以北清晨到上午防大雷雨 下周二三鋒面再報到

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