C羅錯認進球鬧烏龍仍有一半功勞 「雙B」中場是葡爭冠利器

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世界日報／ 易起民
C羅到底有沒有頂到球，連照片都很難分辨。 新華社
C羅到底有沒有頂到球，連照片都很難分辨。 新華社

世界盃足球賽H組的焦點之戰，葡萄牙2：0擊敗烏拉圭，提前鎖定晉級。賽前球迷最關心的，莫過於C羅（Cristiano Ronaldo）能否延續上一場的氣勢繼續進球，但本場的英雄換「B費」費南德茲（Bruno Fernandes）來當，葡萄牙靠著他的梅開二度告捷。

賽前，有球評提出這將會是一場「矛與盾」的對決，賽場上，兩隊的戰術打法展現出截然不同的風貌。

葡萄牙排出4312陣型，B費打前腰，兩個箭頭是C羅和菲利克斯（Joao Felix），三中場靠後，既能夠發揮葡萄牙控球較佳的優勢，也能為後衛提供保護；相對來說，烏拉圭的352陣型較為激進，強調中場一旦搶下球就快速地送給兩個高大的前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）、努涅斯（Darwin Nunez），期盼藉由他們的個人能力破門。

C羅漢卡瓦尼賽後互相致意，兩人應是最後一次在世足賽場上交手了。 新華社
C羅漢卡瓦尼賽後互相致意，兩人應是最後一次在世足賽場上交手了。 新華社

但實際上，葡萄牙雖掌握更多球權，兩隊控球率為60：40，但是面對烏拉圭的鐵桶陣也拿不出什麼好辦法，只能頻繁在禁區外遠射；而烏拉圭確實靠著強悍的中場搶下不少球權，但兩個前鋒無法將機會轉化為進球，也是枉然。

足球就是這樣，雖然賽前制定了戰術，但場上的走向未必如同預期，真正進球反而是來自一些意外。

C羅以為自己進球瘋狂慶祝。 新華社
C羅以為自己進球瘋狂慶祝。 新華社

不管是誰進的，球破網就是先慶祝再說！ 新華社
不管是誰進的，球破網就是先慶祝再說！ 新華社

比賽第53分鐘，B費左路45度角傳中，C羅在門前高高躍起，球進了！只見C羅瘋狂慶祝，隊友也恭喜老大哥打進生涯世界盃第9球。但過了一會，回放顯示C羅根本沒有碰到球，大會紀錄也將進球者改為B費。

或許「黑子」們會嘲笑C羅的忘情歡呼，但沒有他奮力爭頂干擾了烏拉圭門將的判斷，這球也不過是簡單的傳中，不可能就這樣鑽進網內，所以進球絕對有他一半的功勞。

第89分鐘，又是B費的突破，造成對方後衛禁區內手球犯規，B費親自主罰打進第二球。

葡萄牙兩大中場「B席」席爾瓦（左）與「B費」費南德茲(右)風格迥異，但兩人搭配效果出奇得好！ 新華社
葡萄牙兩大中場「B席」席爾瓦（左）與「B費」費南德茲(右)風格迥異，但兩人搭配效果出奇得好！ 新華社

最後來談談葡萄牙兩大中場「B席」席爾瓦（Bernardo Silva）與B費。兩個人風格迥異，當B席控場時，給人的感覺是優雅、安心，他會在全場穿插傳導，把葡萄牙控球的優勢發揮到最大；而B費在曼聯給我的感覺是冒進、沒有章法，但神奇的是，這種打法卻總是能無中生有、創造進球。如果葡萄牙能夠在世界盃完美地切換兩種模式，或許將成為爭冠的最大武器。

世足專欄 卡達世足

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