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2023年合法節稅方法曝光！ 夫妻善用「收入級距」達到最佳化稅率

聯合新聞網／ JK語錄
新台幣示意圖(本報資料照片)。
新台幣示意圖(本報資料照片)。

2023年繳稅級距來到可怕的30％，JK痛定思痛，決定要來好好研究「所得稅的概念」和「合法節稅」的方法。

在開始之前，先釐清一些觀念：

1.2023年5月繳納的是「2022所得稅所」所以基本上，去年的往事已定，當下能改變的事情很少。

2.「合法節稅並不是逃稅」只要理解方式並執行，就有機會多省下明年要繳納的2023所得稅。

3.目前報稅系統非常人性化，對一般人來說，基本上，已帶入所有的資訊並算出最佳方式，所以不需要具備太細節的稅務知識，只需在有機會「合法節稅」的點上多加意即可。

懶人所得稅概念

政府認定所得C = (所有收入A-免稅扣除額B)

實際所得稅F = (C * 級距D%)-可抵減稅額E

系統基本都會自動帶入 但JK想提醒幾個點：

1.不是所有收入都課稅 但薪資收入是跑不掉的，因此，如果你只有薪資收入就不要多想就乖乖繳稅吧！

2.一般來說使用「扶養」是最簡單有效的；第一次「扶養」要自行輸入系統，並將被扶養人的收入一併匯入。

3.不論單人or夫妻合報 系統會算出最佳方式；一開始很糾結夫妻合報為什麼用同個級距表格，但結論是系統會算最佳不用管。

4.股利8.5%可以直接減掉「實際所得稅」，要注意配發股息的成分組成，只有「股利」才會被算入此類，其他不會。

合法節稅-初級

概念上很簡單，但大多是知易行難，不是減少「收入」就是增加「扣除項目」。

1.「收入」自提勞退6%

實行簡單，但要等退休才能領，風險和投資效益就見仁見智。

2.「扶養」更多人

扶養要溝通好避免傷感情，也要注意扶養後，被扶養人可能無法申請其他補助。

3. 增加「扣除額」

基本上，除了常見房租或房貸支出、醫療保險、教育外，JK認為只剩「捐贈」可以嘗試。

4.8.5%股利可抵減稅額

雖然稅率>12%後並不划算，但目標是累計現金流還是繼續存股吧。

5.調整存股標的 讓單筆股利不超過2萬

單筆超過2萬要扣，2.11%二代健保補充保費，如果有超過記得列舉補充保費扣稅。

6.選擇回饋高的信用卡繳稅

可搭配拆單。

合法節稅-進階

1.海外投資 善用海外收入免稅額

海外收入每戶100萬以內，不用申報繳稅，而投資美股是相對容易的實現方式。

2.改變收入結構 善用不同收入的免稅額

例如: 斜杠兼差稿費或演講，收入18萬內免稅。

3.成立公司 讓收入減去成本後才繳稅

但這有前提是，你的收入支付對象，可從個人轉移至公司，才有機會嘗試。

4.「夫妻適用」根據收入級距 最佳化稅率

例如：老公級距30%；老婆5%，那就可以將所有股利都讓老婆領，讓稅額降低。

◎本文內容已獲 JK語錄 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

所得稅 薪資 健保 保費 報稅 股利

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