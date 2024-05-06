老鼠偷吃？好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

美式大賣場好市多(Costco)販售品項多元，主打大份量且高CP商品。日前有一名女網友上網發文抱怨，她表示，在好市多選購了二盒「紅豆紫米粥」，其中一盒竟然只有七包，令她傻眼「一盒不是八包嗎？」，引發網友熱議，驚呼：「大概是老鼠偷吃的吧？」

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文抱怨，她表示在好市多選購了兩盒「紅豆紫米粥」想給小孩當點心吃，到家取出時，發現其中有一盒的盒子側邊開口笑，拆開數了數包數，發現竟然只有七包，但盒子上面封口的貼紙並沒有破損。她怕麻煩，想了想只好KUSO：「算了！懶得去退貨，就當請你吃了」。

根據《今購百科》資訊，Costco好市多的這款福記紅豆紫米粥，一盒8包入，售價225元，是使用台灣產紅豆及紫米熬煮，每包固形量187公克，方便攜帶，開封即可食用。

文章曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「我前天買也是側邊有點開，剛看到版主po文馬上去數，果然也只有七包」、「樓主大器，我也買過這種短缺商品，發現短少後，也懶得退，往後拿取商品前，會多看兩眼」、「拿了商品最好檢查一下包裝，再結帳」。

不過，也有不少網友表示「這個好吃，但就是盒子超爛」、「拿到一盒也是爛爛的箱子，立馬去數數看，還好是8包無誤」、「我覺這批產品的盒子，本身就很有問題，我買了一盒也是側面黏不牢」、「我是在線上購物的，昨天到貨時，側邊跟底部也是開的，我的是8包無誤」、「這次盒子側面好容易開口笑，讓人有機可趁」。