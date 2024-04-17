網友都跪了！台大男靠4000元活過1個月 還能大口吃生魚片

一名台大學生在Dcard上分享自己如何用4000元作為一個月的生活開銷，並公布自己的食、衣、行、樂訣竅，其中食的部分就占3000元，1天的配額是100元，其他衣、行、樂加總則為1000元，尤其指出自己還能大口吃生魚片，讓網友驚嘆不已。

原PO表示，之前已分享台大校內餐廳不到百元能吃上1主菜3配菜的便當，但這回要分享的是大家皆可行的生活方式。他以「如何靠4000塊在台北活過一個月？」為題表示，乞丐超人要教大家如何乞出新天地。

原PO稱在執行之前需準備4樣「前置設備」，包括學校宿舍費用含水電半年1萬元、電煮鍋一台400元，二手冰箱一台2千及從老家帶上來的二手機車。

學會「到處撿便宜」

食物方面，原PO先分享主食部分，白飯可以直接買，一碗10塊錢，或以超市義大利麵代替。他表示，義大利麵尤以家樂福超市最便宜，59元可以買到500公克，在口味上可以螺旋麵、通心粉、貝殼麵、筆管麵輪流吃，肉醬包或白醬包19元，若要更省錢就是直接拌番茄醬或是柴魚醬油。他並說，大潤發常常會有神奇的折價，也可以交替更換主食。

青菜的話以傳統市場的菜為主，30元一把還可以分兩餐，也會加入超市的鴻喜菇，一包25元也可以分兩餐，至於筍乾一包100元，可以分五餐。雞蛋的話可以去大賣場購買，有時還能撿到一顆5塊錢的雞蛋，若是一顆10塊錢的超商茶葉蛋，自己做就可以變2顆，多划算。

肉類部分，原PO則說，每天下課都會先去超市看看今天打折的肉類是什麼，先買起來。包括2隻秋刀魚賣30，一條15，可以抹鹽烤來吃，還有遇過快到期的蒲燒鯛魚腹肉6片賣57元，相當於一片不到10元級便宜，至於大潤發的肉魚一條9元，都直接丟水煮，此外家樂福的烤全雞友善時光時賣206塊，肉剝下來可以分五餐，相當一餐40元，如此一來就能用各種方法補充到蛋白質。

省吃儉用但不虧待自己

厲害的是，原PO在力行省吃儉用的方法下，還能吃上一般人認為的奢侈品，包括生魚片在內，他強調正港的乞丐超人會在凌晨4點起床，去華中橋下的漁產批發市集買生魚片回來切，如果不想早起，可以每天晚上8點後去大潤發看看有沒有打折的生魚片。

包括蒲燒鰻或零食也是有訣竅，原PO認為，在台北，最便宜能吃到蒲燒鰻魚的方式是Sukiya（食其家），一片185元，但還是太貴了，他會跟朋友湊蝦皮免運買冷凍的NG蒲燒鰻魚肉，一包500公克220元，份量大概是Sukiya的5倍，相當於快2折的價錢購入。零食的話，可以去唐吉訶德或大潤發選購打折商品。

至於衣服和購物，原PO則強調可多利用福和橋下的跳蚤市集，能買到相當便宜的書籍和小東西，他並展示一張從二手衣市集裡購入的NET風衣，還穿去澎湖玩。原PO表示，實踐台北生存「最低」開銷，每月4000元是可以達成的，但若想要更好的生活品質，錢勢必得再增加好幾倍。

網友對此紛紛跪服，認為原PO實在是太強大了，因為一直認為自己已經很省，沒想到天外有人，但也有網友表示，自己以前在學生時期也是一個月花4000元，含大眾運輸通勤、飲食、娛樂及衣物，連吃八方雲集他都配水喝，省下飲料錢。還有網友建議原PO，與其想盡各種辦法省錢度日，不如兼家教一月至少就有8,000元不用這麼辛苦。