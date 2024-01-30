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專坑自己人？好市多烏魚子「台灣比美國貴」 內行人點破4原因：不能單看價格

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人選擇過年送烏魚子禮盒。示意圖／報系資料照
不少人選擇過年送烏魚子禮盒。示意圖／報系資料照

烏魚子有富足的象徵，是許多人購買送禮年貨的好選擇之一。不過一名網友發現，在美國好市多販售烏魚子禮盒售價49.99美元，大約相當於1500多元新台幣。對此，有網友氣憤直呼「台灣專坑自己人」，但也有內行人認為關稅、烏魚子的品質與做工，還有市場策略都會影響售價，不能單看價格決定好壞。

一名網友26日於臉書社團「COSTCO好市多 商品消費心得分享區」PO出一張照片，畫面顯示台灣品牌的烏魚子禮盒重量11.3盎司，包裝上寫著「台灣極品」、「特級嚴選烏魚子」等字樣，在美國好市多賣場的售價為49.99美元，換算新台幣約1555元，原PO因此感嘆，「跟美國的價格比起來，台灣賣得太貴了」。

貼文發出後引起網路熱議，有人直言，「台灣專坑自己人，漂洋過海的還比較便宜」、「台灣靠海，但海鮮從來沒便宜過」、「沒錯，台灣怎麼可以賣那麼貴？」、「外國人大概不懂烏魚子，只有台灣人把烏魚子捧成昻貴，多少跟送禮有關係」、「台灣專門出產『精緻的盤子』」、「見怪不怪，台灣什麼東西都貴」。

但內行人表示，關稅、烏魚子的品質與做工，還有市場策略都有可能影響價格，「美金50還要加稅，根本沒有比較便宜」、「美國還要加上稅，所以價格要再加50-150台幣」、「品質、油份和飽滿度、成熟度不同，價格應該差很多」、「要看是烏魚子的來源是野生的還是養殖的」、「是要推廣市場，才吸收一些運費成本吧，當廣告費就行了」、「烏魚子價格決定在每批魚的差異、做工跟曬法，應該不能單看價格決定好壞，一片有賣800跟2000的，口感跟油脂含量就是不同，油魚子更便宜但難吃到爆」。

另外有住在美國的網友指出，「這是兩片包裝的，不是單片，一片才四兩多，所以台灣還是比較便宜。但是以美國華人市場來說，Costco還是很便宜」、「這是美國的好市多第一次賣所以才是這個價格，我住美國要買烏魚子只能在亞超買，是這個的2倍，這是好市多第一次試賣，貨源很少，而且外國人跟中國人很多人都不知道該如何料理也偏貴，大多還是懂吃的人買，我如今在SD坐等它出清特價」。

網友透露，好市多烏魚子台灣賣得比美國還貴。圖／翻攝自臉書社團COSTCO好市多商品消費心得分享區
網友透露，好市多烏魚子台灣賣得比美國還貴。圖／翻攝自臉書社團COSTCO好市多商品消費心得分享區

烏魚子 美國 好市多

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