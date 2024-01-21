他拿全聯特價玉米煮湯喊「根本不甜」 網揪1細節：一堆人煮錯

網友表示，他購買「香甜玉米」要和白蘿蔔一起煮湯，明明熬了一個多小時，但「玉米真的一點都不甜」。圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

全聯有各式各樣的美食吸引民眾挖寶，而近日一名網友表示，他購買一條特價的「香甜玉米」要和白蘿蔔一起煮湯，明明熬了一個多小時，但「玉米真的一點都不甜」。對此，有內行人點出關鍵「玉米不能熬」，得在關火前10分鐘下玉米，才能保有甜度；也有一堆人這時才發現，自己長期以來都煮錯了。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出玉米蘿蔔湯的照片，並表示白蘿蔔一根25元，玉米一根18元，便宜還是有原因的，因為「香甜玉米真的一點都不甜」，嘆熬了一個多小時的湯，就只剩下鍋子與湯碗間美美的照片。

對此，有人認同原PO觀點並直呼：「全聯玉米…真的母湯」，也有很多內行人點出，「玉米不能熬不是嗎？煮久了甜味就在湯裡了，我都關火前10分鐘才下玉米，這樣玉米還是很甜的」、「玉米只需煮10分鐘，甜味才能保留在玉米裡」、「煮一小時，玉米的甜應該都在湯裡了吧」。不少網友看到分享後才發現，長期以來都煮錯。

網站「夢幻廚房在我家」曾教大家玉米的煮法，「一般來說先放冷水，把玉米放進去等水​​滾，換小火15～20分鐘就好了。但要看煮什麼玉米，一般的甜玉米煮一下子就開了，如果老人或小孩吃可以時間長一點，但是糯玉米就要時間稍微久一點」。