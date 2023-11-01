好市多品管失控？「買鬆餅粉送蟲蟲」整包活跳跳 網嚇：雞皮疙瘩都來了
現在很多人都習慣到美式大賣場好市多（Costco）採買。日前有一名網友發文抱怨，在好多市買了一鬆餅粉，一開封就看到有滿滿的小蟲在蠕動，引發網友熱議，直呼「太驚悚了！」
有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他剛打開一包鬆餅粉，發現粉堆裡有滿滿的小蟲在爬，驚嚇之餘趕緊查看效期，袋子上明明寫著2024.10.3才到期。原PO表示還好有多看一眼，不然吃進肚裡可不是開玩笑的。
照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「噁爛」、「真恐怖，雞皮疙瘩都來了」、「可以去檢舉了，這很嚴重，可能是外來蟲」、「好市多品管越來越失控」、「好市多的食安跟台灣的工安問題一樣頻繁了嗎？」、「這個真的有點可怕耶」、「超噁心的」。
有同樣經驗的會員表示「遇過，不過沒那麼嚴重」、「原來不只我一個，雖然我的沒那麼多」、「一般麵粉也會生這種蟲」、「還好，你有多看一眼」、「所以現在效期都當參考的了嗎？過期的反而不會」。
有網友開玩笑地說「變成新鮮的高蛋白粉ㄌ」、「整包活跳跳」、「許多活動的蛋白質」、「買鬆餅粉送蟲蟲」、「買鬆餅粉還送蟲，加量不加價」， 不過有網友回應「這個動物性蛋白質我不行」。
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