浴室「陳年水垢、黴菌」難除？他激推好市多這1物 網曝：衣物包包發霉也適用

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聯合新聞網／ 綜合報導
不少民眾煩惱家中累積的陳年黴斑該如何徹底清除，有網友在臉書曬照分享美式賣場好市多販售的A牌清潔劑，噴上去之後幾乎不用刷，黴菌就能用水沖乾淨。 示意圖／ingimage
不少民眾煩惱家中累積的陳年黴斑該如何徹底清除，有網友在臉書曬照分享美式賣場好市多販售的A牌清潔劑，噴上去之後幾乎不用刷，黴菌就能用水沖乾淨。 示意圖／ingimage

許多人對家中累積在牆壁縫隙的陳年黴斑感到相當苦惱，不曉得該怎麼做才能徹底清除。有網友分享美式賣場好市多販售的A牌清潔劑相當好用，可以把陳年黴菌全部卸下，吸引大批網友注意，還有人分享曾用來清除發黴的包包、有霉斑的襯衫以及消滅蟑螂。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，家中浴室有幾處因長期碰水而導致發霉的地方，以往用除黴菌的噴劑「都沒啥用，像安慰劑一樣」，不過這次買到的一款A牌商品，可以把陳年黴菌徹底清除，並附上多張清除前和清除後的對比照片，表示噴上去之後「幾乎不用刷（黴菌）就會掉」。

貼文一出，有網友贊同表示「這個產品真的很神奇，我睡前噴，靜置一夜之後，都不用刷洗，用水沖就非常乾淨」、「很好用，噴完靜置15分鐘拿蓮蓬頭沖一沖就很乾淨」、「真的很好用，可惜貴了一點」。有人分享其他方面的用途，「用在有霉斑的皮件、包包上很有用，不會染色，白襯衫、白T有霉斑洗不掉的汗斑也很有用」、「這噴蟑螂超級好用！又能除菌又不用怕蟑螂亂跑，以驚人的『凄速』死亡」。

有人表示該款產品「噴頭難用」、「噴頭真的很雷，又不能換噴瓶，不然是不錯」。有網友提醒該款產品雖然去黴效果很好，但是味道非常熏，「整個浴室噴完覺得味道有點重，開始刷個10分鐘，眼淚就一直流，非常誇張，人都跑到窗戶前面呼吸了也沒有用，要直接跑出浴室才能緩解」、「清潔效果真的好，但是非常熏，事後我一直喝大量的水解毒，身體也不太舒服，要用的請三思」。

另外有網友提供其他可行辦法，「漂白水不是又好用又便宜嗎」、「其實你噴漂白水會有一樣的效果」、「漂白水一瓶才多少錢！一樣的除霉效果，還可以拿來拖地洗衣，划算多了」，還有人說「去食品材料行買檸檬酸加水稀釋，噴一噴就好了，還可以洗飲水機的水垢。如果要便宜，化工行的檸檬酸更便宜，但是不能用在飲食上」、「檸檬酸+水+洗碗精，洗廁所、水龍頭去水垢皂垢很好用」。

浴室 好市多

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