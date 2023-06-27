家具買哪間CP值最高？ 網認為：宜得利2優點大勝

買房後許多人會開始添置家具，不過日前有網友好奇「宜得利、ikea、家具行」哪個CP值高？他看了很多間沙發家具廠，發現宜得利跟ikea家具價格標示清楚，而且不會太貴，但不確定會不會比傳統家具行好。對此，有網友認為宜得利家具2優點，「標明價格」、「品質好又耐用」。

一名網友在PTT發文表示，前陣子他們在找沙發，看了很多間沙發家具廠，發現宜得利跟ikea家具不貴，而且也標明價格，不像傳統家具行要喊價，不喊價就被當盤子，最後他找到「可客制的沙發工廠」，坦言「其實花了好幾個月去看，認真說的話，宜得利跟ikea家具方便許多，價格也還行」，好奇「大家覺得哪個CP值高？」

對此，網友認為表示「宜得利有些東西是日製，品質很不錯，家中的家具都是宜得利的，也很耐用」、「IKEA只適合租屋族，材質不太好，宜得利稍微好一點」、「HOLA也不錯」。

也有網友大讚家具行「可以客製化，我會把喜歡的款式請工廠做，小東西用淘寶或宜得利」、「其實家具訂製有分等級，台灣好的價格範圍也就固定」、「之前我想換沙發，看來看去最後還是找家具行訂製了」、「家具行有分明碼跟喊價的，有些沙發工廠不給喊價，但是會給小優惠」、「去傳統家具行殺價要從半價開始，內行的人會去快倒閉的大型家具店，可以撿到超便宜好貨」。