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大人都愛！好市多這款玩具太酷炫引暴動 網曝唯一缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多展出新玩具「恐龍戰士滑行車」，大小朋友看了都非常喜愛。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多展出新玩具「恐龍戰士滑行車」，大小朋友看了都非常喜愛。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式大賣場好市多（Costco）販售的商品種類豐富，價格又實惠，還會不定時推出許多新奇的物品，每次都吸引消費者的目光。有網友日前就發現一款新玩具「恐龍戰士滑行車」，造型非常酷炫還有特效，貼文一出引起熱議，有人就認為特效太嚇人，可能會嚇哭小孩。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片表示，這款好市多的新品「恐龍戰士滑行車」售價只要1175元（好市多官網標註1269元），做工精緻、造型獨特，比小孩版的電動車還更吸睛，連他自己看了都很喜歡，「可惜我兒子長大了，坐不下，不然我好想買啊」。

從好市多官網看到這款滑行車目前缺貨中，恐龍造型還配有一支把手，底下還有輪子可以滑行，而且從恐龍頭頂裝入水後，下壓把手可噴出水氣，左右的按鈕還可發出不同音效，雖然買回家需要組裝，但是組裝很容易，也只要3顆三號電池就可以啟動。滑行車最大承重 是50公斤，適用於3歲以上孩童。

不少人看了也好心動，「還好我的孩子都挺大了，能冷靜面對它」、「看了好想買啊！可惜我坐不下」、「好酷啊！小孩一定很喜歡」、「真的是很討喜的恐龍」、「剛剛打電話詢問，大台北都沒貨了」、「會噴煙、有音效，怎麼能不買」、「我生女兒，但是看了也好想買一台給她玩」；還有網友透露家裡小孩被逼真恐龍嚇壞，「兒子嚇到爆哭躲在牆角」、「前天中和COSTCO有耶，但我女兒嚇到」、「恐龍的聲音太嚇人了，女兒還是怕怕的」。

好市多

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