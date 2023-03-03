無情退貨！好市多特價「牛肋條」油脂佔90％ 網笑：牛油條

許多人會使用牛肋條烹飪料理，日前有網友發現在好市多購買的牛肋條，油脂面積幾乎佔了90％，令他傻眼直呼「晚上只好拿去退了」，許多人表示「這是牛油條」，還有人開玩笑指出是「阿嬤養的牛」。

有網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出牛肋條的照片表示，雖然牛肋條在特價，但日前拆一包要分裝時，卻發現6條牛肋條油脂面積佔了90％，令他傻眼直呼「晚上只好拿去退了」，並奉勸「各位在選購時，還是要再看一下」。

許多網友也紛紛表示，「等特價結束，正常的肉就會出現了」、「這大概有2/3不能用」、「這是牛油條」；也有人批評「品質越來越差，把漂亮的放在上面，次級品擺在下面，完全不顧商譽」、「買過一次，煮完真的上面一層厚厚的油」、「這油的比例也太誇張了」。

還有人開玩笑留言，「精選牛油，這隻牛實在缺少運動」、「阿嬤養的牛」、「買到這盒也算是另類的中獎」、「特價的其實是牛油，不是牛肋條」、「人家標榜不含瘦肉精，這個是不含瘦肉」。