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逛寶雅狂廣播神秘數字「68814」啥意思？ 店員現身解密

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友觀察到，逛寶雅時經常都會聽到店員廣播一串「神秘數字」。示意圖／記者林澔一攝影
有網友觀察到，逛寶雅時經常都會聽到店員廣播一串「神秘數字」。示意圖／記者林澔一攝影

生活百貨品牌寶雅販售商品品項多樣，深受小資女喜愛，日前一名時常逛寶雅的女網友就提出埋藏在心中許久的疑問，她觀察每次去寶雅時都會聽到「店員廣播一串神秘數字」，令她相當好奇神秘數字代表的含義。

這名女網友在Dcard發文，她幾次逛寶雅都遇到相同情形，她發現「經常會聽到一些神奇的號碼，都不知道是什麼意思」，她舉例店員時常透過廣播呼叫「68814或其他神秘數字」，讓她相當納悶「有寶雅店員可以跟大家分享『神秘數字』是什麼意思嗎？」

貼文釣出寶雅員工解答，原來廣播中的一串神秘數字代表「用代號呼叫人員」，前3碼代表員工編號，後2碼則是店裡電話的位置，如原PO舉例的「68814數字即代表呼叫688員工到14號電話這裡」。

也有其他寶雅前員工透露，不同分店的後2碼指令可能不一樣，例如到前台接電話、休息用餐、支援收銀等指令，都可以用不同數字代替。

Dcard 寶雅

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