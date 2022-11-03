9元抱回小金馬！全家「金馬聯名杯塞」質感超棒網搶瘋

第59屆金馬獎頒獎典禮將於19日舉行，各項活動皆已開跑，炒熱頒獎氣氛，其中全家便利商店繼去年與金馬58聯名頗受好評後，今年再次推多聯名活動，除了特製紙杯外，還新增「金馬聯名杯塞」，只要加價9元即可獲得，華麗精美的質感吸引網友搶購，大讚「好值得收藏」、「快去領金馬獎」。

超商聯名活動常推出實用小物吸引網友消費，適逢金馬59即將登場，有網友至全家超商購物時，發現今年也出現聯合活動，除了咖啡杯、杯套換成金馬聯名款，還推出杯塞加購，只要9元就可以獲得一座「等比例縮小開模訂製」的金馬獎座，非常划算！

分享者描述，金馬聯名杯塞的表面鍍金，手感很好，且底座可以拆開，整體來說很有質感、很值得收藏！小金馬魅力延燒數個臉書社團，網友紛紛表示準備衝超商搶購，「太可愛了」、「被燒到」、「真的很美」、「買了，實品很讚」、「好看而且不貴」、「不錯耶！我要去買金馬獎」、「尊絕不凡小廢物」、「實現金馬自由」、「剛剛也去領了金馬獎」。

也有人提醒此為限量商品，要買要快，「每個店家只有10個，賣完了，店家才會再自己叫數量補貨」、「不過每家店好像只有進貨10個。要買要快。不知道之後還會不會進」，有網友也分享購買注意事項，隨買跨店取、預約取購買&兌換、Let's Café甜點都不能加購。

據全家1日在粉專公布的金馬59聯名活動，除換上金馬限定紙杯，Let's Café全品項加9元便可購得金馬聯名杯塞，另有購買特濃美式、拿鐵任選2杯99元優惠，金馬聯名濾掛咖啡，最佳火鍋餃組合包等。