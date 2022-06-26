爭鮮最強甜點非奶酪 這一物讓員工也搶著扛一箱走

迴轉壽司連鎖店爭鮮除了生魚片與握壽司有名外，甜點也非常受歡迎，一名網友就表示新出的蜂蜜牛奶風味摩納餅「可以說是神仙甜點」，甚至有前員工分享他去年買了一箱回家。

原PO在Dcard以「這應該是爭鮮最好吃的」為題表示，她沒有在爭鮮打工，沒有業配，但爭鮮的蜂蜜牛奶風味摩納餅應該是爭鮮最好吃的餐點，「可以說是神仙甜點，真的超好吃！拜託看到的快去吃，真的太好吃，不能只有我知道」。

網友紛紛留言，「其實這個就是阿奇儂的蜂蜜煉乳摩納餅吧，真的很好吃，在爭鮮買30但在外面買大概20以內就有」、「這真的很好吃！今天才去吃」、「這真的超超超超超好吃！是最好吃甜點了吧」、「這個超好吃，外面餅乾軟軟的，咬下去蜂蜜味整個超讚」、「這超級好吃，每次去爭鮮如果有幸運買到的話，都會默默買5支左右回去囤在冰箱」。

在爭鮮打工過的網友們也說，「前員工表示：去年買一箱回家，超開心的」、「這個最近剛開賣 ，現在門市還叫得到貨，但賣完就沒了喔～不過外面的團購也有在賣啦。現任PT路過」、「就連離職後也還是會託同事幫買，By前爭鮮社畜」、「之前在爭鮮打工，剛進去第一天還有碰到在賣，第二天想吃就賣完而且叫不到了」。