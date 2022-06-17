聽新聞
test
0:00 / 0:00
他改造好市多摩艾石像變「噴水dum dum」 網狂讚：最強改造
近日美式賣場好市多商品「摩艾石像」正夯，有網友分享最強改造，他將摩艾石像改造為「噴水石像」，其他網友大讚「太厲害了！是我看過最強的改造！」還有人建議「下次試試從鼻孔也可以」。
一名網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說發文分享摩艾石像改造，只見他將其改造為「噴水石像」，摩艾石像從嘴巴吐出水柱，相當有情調，他也開玩笑寫下「噴水dum dum」。
其他網友紛紛留言「從鼻子出水我就給100分」、「看了很多摩艾的貼文，只有這個讓我覺得賞心悅目」、「沒想到有人能實現我當初腦海裡的想像」、「瞬間提升了dum dum的本身價值耶」、「這個最可愛，毫無違和感」。
還有網友留言「好像吐口水，有fu」、「他看起來不太甘願」、「莫名被療癒了」、「旁邊再放一個吹泡泡的」、「我每次逛都想說，為何買那個，原來如此」、「想要看哭哭dumdum」、「這個好幽默喔」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言