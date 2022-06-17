他改造好市多摩艾石像變「噴水dum dum」 網狂讚：最強改造

近日美式賣場好市多商品「摩艾石像」正夯，有網友分享最強改造，他將摩艾石像改造為「噴水石像」，其他網友大讚「太厲害了！是我看過最強的改造！」還有人建議「下次試試從鼻孔也可以」。

一名網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說發文分享摩艾石像改造，只見他將其改造為「噴水石像」，摩艾石像從嘴巴吐出水柱，相當有情調，他也開玩笑寫下「噴水dum dum」。

網友改造摩艾石像。圖／取自 臉書

其他網友紛紛留言「從鼻子出水我就給100分」、「看了很多摩艾的貼文，只有這個讓我覺得賞心悅目」、「沒想到有人能實現我當初腦海裡的想像」、「瞬間提升了dum dum的本身價值耶」、「這個最可愛，毫無違和感」。

還有網友留言「好像吐口水，有fu」、「他看起來不太甘願」、「莫名被療癒了」、「旁邊再放一個吹泡泡的」、「我每次逛都想說，為何買那個，原來如此」、「想要看哭哭dumdum」、「這個好幽默喔」。