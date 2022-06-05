他收到「玉米多到滿出來」濃湯 麥當勞店員揭開真相

美式速食連鎖店麥當勞受到台灣人的喜愛，而菜單上的玉米濃湯更是不少人的必點品項。日前一名男網友發文分享喝到「玉米多到滿出來」的玉米濃湯，在網路上掀起討論，而現在也有店員出面揭開真相。

一名男網友日前在Dcard以「麥當勞的玉米湯」為題發文，原PO透露自己叫了麥當勞當晚餐，結果收到一杯「玉米多到滿出來」的玉米濃湯。原PO仔細描述，「我稍微攪拌了一下，發現整杯都玉米，看來某間麥當勞的玉米罐頭這個月要虧損26箱了」。在貼文的最後，原PO也提出質疑，「想問看看在麥當勞打工的大家，這種情況是手滑嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛羨慕表示，「我的玉米都跑到你那了嗎？」、「這個應該是玉米罐了」、「整杯都是玉米太幸福了吧」、「我好喜歡玉米濃湯的玉米加爆，但最近運氣不好都沒玉米」、「好羨慕，那玉米超好吃的」。

另外，針對網友喝到「玉米多到滿出來」的玉米濃湯，也有麥當勞店員在留言處表示，「如果那家麥當勞的飲料站在盛湯的時候都沒有習慣攪拌一下，那前面的客人就會幾乎沒有玉米粒，後面的客人就會超級多，所以當初麥當勞的教育是先攪拌兩圈才盛」、「麥當勞一鍋湯的比例是固定的，我記得我那時候是三包玉米湯粉跟三罐玉米粒，接著水加到鍋子的上限，所以不會有玉米粒銷量超高的問題」。