好市多推「番茄櫛瓜麵包」 網貼切形容：像披薩口味的佛卡夏

美式賣場好市多時常推出新品，麵包區的品項也相當多，不管是甜的或鹹的都有。一名網友發文詢問，究竟新品「番茄櫛瓜麵包」好不好吃，而貼文底下也掀起討論。

一名網友日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，自己在好市多看到一款新的番茄櫛瓜麵包，標榜使用新鮮番茄和櫛瓜，裡面還添加科克蘭橄欖油製作，一個價格為198元。

從照片中可以看見，麵包上不僅有番茄和櫛瓜，上面還有撒上黑橄欖、腰果、以及起司，表面呈現金黃色，看起來相當可口。原PO在貼文上詢問網友，「好像是新的，請問有人買過、吃過嗎？」

貼文底下吸引許多回應，不少網友紛紛表示，「看起來不錯，像佛卡夏」、「有點鹹，但還可以接受，烤完滿香的，買來嚐鮮還不錯」、「我是覺得沒烤前有點油，但烤了變酥酥脆脆很香」、「有點鹹，上面的番茄好吃，番茄可多點」、「沒辦法接受蔬菜入麵包，就像我女兒沒辦法接受水果入菜」。

另外，也有部分網友認為吃起來和披薩很像，「像披薩口味的佛卡夏，烤過比較好吃」、「新品很像瑪格麗特披薩，加熱烤也不會太乾」、「吃起來有pizza的味道」、「今天買來吃了，心得其實就是超厚的披薩」。