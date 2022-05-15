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時代眼淚！超商這兩樣食物最讓人懷念 眾哭喊：回不去了

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友認為超商界的「時代眼淚」是大亨堡與國民便當，「就算一樣的東西，長大後吃也回不去了」。記者魏斌／攝影
許多網友認為超商界的「時代眼淚」是大亨堡與國民便當，「就算一樣的東西，長大後吃也回不去了」。記者魏斌／攝影

便利商店的食物不斷地在更新，有一名網友就分享他最喜歡7-11以前的鮪魚三角飯糰，相較起來，現在的雙蔬鮪魚飯糰根本相形見絀，不少網友也回覆，「回不去的是價格，越來越貴」。

原PO在PTT以「什麼超商食物已回不去了？」為題分享他小學時，大概921大地震前幾年，最愛吃7-11一個25元的鮪魚三角飯糰，現在增量25%的雙蔬鮪魚都遠不及當年，「這麼好吃的食物，竟然成了絕響，超商食物或者哪些食物，是只有當年有，現在已回不去的嗎？」

網友紛紛留言認為現在已經變質的好物，其中以大亨堡與國民便當占大多數，「大亨堡28元」、「大亨堡，現在CP值跟垃圾一樣」、「熱狗、茶葉蛋一堆，你乾脆問什麼有進步」、「大亨堡真的變又貴又難吃」、「真的是大亨堡」、「以前大亨堡覺得好吃，現在覺得像噴」、「CP高的國民便當」、「國民便當以前超爽」、「那個40元便當也太懷念了」、「40國民便當還有里肌肉」、「以前的漢堡跟便當吧，記得都不貴又好吃」、「巧克力派司吃了25年了，沒有之一」、「思樂冰」、「回不去的是價格，越來越貴」、「以前茶葉蛋比較大顆，現在都縮水了」、「就算一樣的東西，長大後吃也回不去了」。

便當 超商

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