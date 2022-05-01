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好市多又推超罪惡甜點！ 吃貨看了崩潰：跑10圈操場都不夠

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享Costco麵包部又推出新的爆餡商品，芋頭肉鬆奶油酥，每盒16入「有夠罪惡！」圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友分享Costco麵包部又推出新的爆餡商品，芋頭肉鬆奶油酥，每盒16入「有夠罪惡！」圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多的麵包部常常推出新品，而這次的芋頭肉鬆奶油酥一推出就引起討論，網友看了狂喊，「千萬別往這區靠近！這是10圈操場都無法解的」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，Costco麵包部又推出新的爆餡商品芋頭肉鬆奶油酥，每盒16入「有夠罪惡！」

網友紛紛留言，「天啊～這叫減肥的人情何以堪！」、「太棒了，再也不是麻糬」、「多了肉鬆～之前的也很好吃」、「千萬別往這區靠近！是10圈操場都無法解的」、「芋頭跟肉鬆就是好朋友啊」、「芋頭肉鬆都是我愛的，好想吃啊」、「熱量富翁」、「又是熱量爆表的邪惡東西」、「芋頭王已鑑定過，滿意！」、「今天早上買了！蠻好吃的！甜甜鹹鹹、比較不膩！」

也有網友表示肉鬆與芋頭不搭，「肉鬆？」、「太多，配肉鬆有點怪」、「肉鬆我不行，還我純芋頭」、「為什麼不是芋泥？」、「加芋頭真的是叫不吃芋頭的我如何是好」、「為什麼要加肉鬆？」、「感覺就很膩」。

好市多

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