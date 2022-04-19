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她買全家霜淇淋遇「黃金時段」加量 店員認了：會多擠兩圈

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己去購買霜淇淋時遇到「黃金時段」，結果拿到的冰淇淋，竟有五圈之高。圖擷自「全家/7-11超商新品&好物分享區」
一名網友分享自己去購買霜淇淋時遇到「黃金時段」，結果拿到的冰淇淋，竟有五圈之高。圖擷自「全家/7-11超商新品&好物分享區」

全家霜淇淋每每推出新口味，討論度就相當高，而近日與滴妹的飲料店「再睡五分鐘」合作，一次推出四種口味，再次引爆社群話題。有網友分享自己去購買霜淇淋時遇到「黃金時段」，結果拿到的冰淇淋，竟有五圈之高。

該名網友在臉書社團「全家/7-11超商新品&好物分享區」表示，「剛去全家買霜淇淋，因為購買時霜淇淋還在制冷，就跟店員說等一下沒關係，結果只是等了10分鐘，拿到手的霜淇淋真是嚇到我了，心裡想到底這隻我是要吃多久啦！」，從照片中可見，該支霜淇淋的圈數高達五圈之多，相較之下比正常版的三圈半霜淇淋份量足足多了許多，讓原po又驚又喜。

文章曝光，不少人驚呼「也太大了吧！」，「哇塞！這種高度實在太犯規了」、「擠的胖嘟嘟的才是符合SOP」、「說好的三圈半，店家可能忘了收手再擠一圈謝謝你等待」、「店長表示：這個月霜淇淋原料虧了好幾十罐你有沒有頭緒」、「要擠出這樣高度也要有相當的技術」、「我也要這樣的驚喜啦！」，其他人也紛紛曬出自己購買的冰淇淋照，份量十足，羨煞不少網友們。

還有自稱超商店員的網友表示，通常要讓客人多等待的話，自己都會多擠幾圈給他，「我也會因為讓客人等一下子多擠個1-2圈給他」、「通常讓客人等我都會給特大隻」。

其他人也紛紛曬出自己購買的冰淇淋照，份量十足，羨煞不少網友們。圖擷自「全家/7-11超商新品&好物分享區」
其他人也紛紛曬出自己購買的冰淇淋照，份量十足，羨煞不少網友們。圖擷自「全家/7-11超商新品&好物分享區」

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