鄰居送3條棒狀物神秘蔬菜 行家一眼秒懂：小時候的零食

不論在菜市場或生鮮超市都可以看到各式各樣的蔬菜，許多人都認得出多數的菜名，不過有一名網友日前收到鄰居送的蔬菜，第一次看到3條長條物不知道是什麼菜，只好PO上臉書詢問鄉民看法，不少內行人一眼就認出這是早期太白粉原料。

從原PO在「廚藝公社」貼出的照片看到，這3條長條型的棕色棒狀物，有著像竹筍一節一節的外觀，讓他很好奇這到底是何物，「請教各位高手，第一次看到，鄰居相贈但没說它是什麼，所以上來求教，這是什麼食材？可以如何料理？」

有內行人一看就知道答案，「葛鬱金」、「粉薯，用水煮沾鹽吃，纖維很多，味道有點像吃玉米，忘記是從尾巴吃還是從頭吃，纖維就很少」、「以前太白粉的原料，小時候用火炭烤，以前的零食」、「粉薯，用烤的、汆燙都能吃，只是絲很多」、「粉薯，最古老的太白粉」。

還有網友分享料理方法，「煮湯也不錯」、「外面的皮剝一剝、洗一洗，用水燙熟後，拌點鹽巴還不錯吃，前陣子我沾胡椒鹽也還可以」、「這很好吃耶，蒸熟用點鹽水就超好吃的」、「煲湯超好喝」。