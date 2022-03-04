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好市多熱狗鹹到他狂灌水 有網友分享怎麼搭配變超美味

聯合新聞網 / 綜合報導
網友對好市多熱狗堡評價兩極。 圖／擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友對好市多熱狗堡評價兩極。 圖／擷自Costco好市多 商品經驗老實說

近年來好市多成為許多台灣民眾購買食材、日常用品的熱門選擇，美式賣場的的熟食也是討論度超高的明星商品，不過日前一名網友分享，他買了熟食區的熱狗堡，吃完後覺得口味太死鹹，讓他一直喝水，引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提到，他在好市多買了一份熱狗堡，吃完後覺得口味實在鹹到受不了，只好不斷喝水解膩，「難道只有我覺得熱狗死鹹嗎？有夠重鹹的，吃完後我就一直喝水」，此文一出，引出許多好市多會員留言分享。

許多網友紛紛表示，「前幾天吃真的鹹爆」、「這樣你才會想買他們的飲料啊」、「美式賣場就是偏美式，較鹹、較甜」、「其實不用加醬就很鹹，配麵包剛好，單吃太鹹」、「我也覺得很鹹」、「超鹹，只吃一次就不吃了，但我老公超愛，所以口味看個人」、「我覺得很鹹，但是不鹹好像沒有吃熱狗的感覺」。

也有網友認為原PO比較晚買，「一大早比較不鹹，越晚泡水裡越久就越鹹」、「以經驗來說越晚越鹹」。部分人建議不要單吃，只要搭配醬料、飲料，就能凸顯熱狗堡的美味，「所以要加酸黃瓜中和一下，還要喝可樂解渴」、「每次去必點的點心，一組加續杯可樂，解渴又止餓」、「我覺得超好吃，要配洋蔥解膩」、「買熱狗，汽水無限量供應」、「超好吃的，肉汁很夠，每次去必買」。

好市多

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