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女買好市多「清潔神物」狂誇 釣出一排苦主：準備換新馬桶

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多示意圖。報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多示意圖。報系資料照／記者黃筱晴攝影

好市多販賣的商品眾多，加上每每有優惠，人潮一直不減。有網友表示，在好市多買到了一款馬桶清潔錠，丟一顆在水箱，馬桶就潔白不用刷，但原本以為買到「神物」的她，看了網友的慘痛經驗才發現，原來這個清潔錠是「馬桶殺手」。

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一款新購入的馬桶清潔錠商品照，標榜可以殺死99.9%的細菌，內含6片，可以用18個月，原po用過後也表示「丟一顆在水箱，馬桶就潔白不用刷」。

不過一發文後就引來大批網友留言「傳說中的馬桶水箱殺手」、「會後悔喔」、「我家也有災情不用了」、「然後馬桶就壞掉」、「馬桶會潔白如新，因為換新的」、「趕快撈出來啊啊啊」、「水電師傅的最愛！清潔錠用起來工作接不完」。

大家紛紛透露慘痛經驗「水箱裡面零件會壞掉喔」、「然後一個月內，馬桶止水器就壞了」、「我之前就是丟一顆在馬桶水箱，然後下一期的水費暴增一倍」、「地雷產品，一個月後您會需要水電工」、「我的止水器因此over」、「家裡五個馬桶慘痛經驗…」、「分別丟3個馬桶水箱，3個馬桶從此開始漏水，看誰不爽，可以在他家馬桶丟一片這個」。

據了解，這款馬桶清潔錠效果很好，之前是好市多的熱賣「神物」，但因為事後傳出許多災情，因此被網友稱為「殞落級」神物，好市多也曾經回應，包裝上有標示含少量腐蝕性，可能會侵蝕馬桶零件。

好市多

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