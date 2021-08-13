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「終於用到了」！她衝好市多超快樂 一講理由網友秒懂：超讚

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示自己超愛去好市多，尤其是停車場收費之後。圖／聯合報系資料照片
網友表示自己超愛去好市多，尤其是停車場收費之後。圖／聯合報系資料照片

連鎖大型賣場「好市多」深受國人喜愛，除了商品優惠價格之外，品質也受到廠商一定程度的把關，也有不少在一般賣場不常見的商品，讓不少人願意前往消費；近日有名網友發文，說自己最近到好市多補貨都很開心，當她說出原因，眾人全部秒懂，紛紛表示「真的很讚」。

該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示最近到好市多內湖店消費，都讓她心情很好，原因是因爲自從規定「停車要收費」以後，賣場停車位就變得超好找。

原PO接著說道「尤其是『粉紅停車格』更好找」，不僅是一般停車位變好找，連婦幼專用車位也一樣，讓她忍不住直呼「終於使用到了，超開心」。

貼文一出，立刻有網友留言，掀起大家熱議，「這項措施對於認真要購買商品的人真的很讚」、「從懷孕到孩子1歲8個月都沒停到一次」、「真的超讚，昨天去感受太大」、「以前去過一次內湖Costco，停車根本是惡夢，連上班時間都沒位子，車子就這樣不同樓層徘徊很久」、「真的對帶小朋友的媽媽是一大福音」、「終於擺脫停車蟑螂」、「真的，不然每次都在搶車位」。

另外，也有不少網友希望自己地區的好市多也跟進，「希望新竹也能快點收費，不然完全等不到車位」、「希望南崁店趕快收費」、「希望台中跟隨」、「這才叫會員制」、「早就應該收費了，附近一堆上班族直接停進來」。

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