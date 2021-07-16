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外送福袋199元超佛？他開箱文僅三行字 網友：向您致敬
多家超商及賣場都曾推出福袋商品，外送平台Foodpanda也嗅到疫情下的商機，順勢推出199元「居家防疫福袋」。不過網友實際開箱後卻相當失望，不少人認為看起來就像是在清庫存，紛紛慶幸「還好我沒買」。
有網友在PTT省錢版發文，透露自己下單了熊貓超市的防疫福袋，售價199元。從附圖中可見「市價接近500元」、「居家必備品」等關鍵字。全文僅有三行字，卻透露出無限悔意，原PO勸世「買完很後悔，好想退貨」，希望大家下單前可以再多想想。
福袋裡的商品有科學麵、口香糖、衛生紙、飲料、營養補給品等。原PO及多名網友看了都疑惑「這樣市價有500？」於是把希望轉移到刮刮卡上，寫的卻是新朋友首購購物金，被笑說「購物金最好笑，送給下單的人首購序號」。有人看不出內容物與防疫之間的關聯，建議「至少也放個口罩、酒精」。
不過也有網友認為這些商品絕對超過199元，看起來貴在營養補給品，「口香糖對於有吃的(人)有點價值」。
實際造訪網頁，居家防疫福袋似乎已更名為「居家生活補給包」，敘述也拿掉「市價接近500元」字樣。有網友總結各種福袋的心得，「台灣福袋=清庫存」、「廠商福、你不福」，紛紛向原PO致敬「拯救蒼生荷包」。
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