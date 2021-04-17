國軍福利社「神秘罐頭」怎麼煮？ 內行人曝1招：根本神料理

國軍在各地都設有福利站，商品種類眾多加上價格實惠，是不少老饕挖寶的好去處。日前就有一名網友在臉書《 爆廢1公社 》中PO文提到，他到國軍福利社採買時剛好看到知名肉品罐頭，但不知道該如何料理，於是就好奇詢問廣大網友「想請問各位該怎麼料理比較適合？」

從原PO貼出的照片可見，他各買了三個罐頭，有紅燒豬肉和紅燒牛肉兩種，罐身還特別註明「加熱食用、風味更佳」，不過原PO還是想知道該如何料理會更美味，希望有網友提出建議。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言，「可以煮湯麵、炒麵、拌飯」、「以前當兵時都會發，沒吃完就拿回家，家裡很喜歡吃這個，煮麵很好吃」、「加點紅蘿蔔、白蘿蔔和蔥花就很下飯了」、「用來煮麵條，很懷念啊」、「可以做成紅燒燴飯」、「牛肉罐頭拿來拌麵，或是做電鍋炊飯」、「煮麵條最適合」、「我都用來煮麵」、「像番茄罐頭那樣，煮麵條就很好吃了」、「煮麵根本神料理」、「昨天才特別去代工廠買，除了牛豬外也推養生羊肉，湯頭很好，保存期限久，隨時可以煮出一鍋羊肉爐」。