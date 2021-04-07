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賣場推超擬真小型吸塵器玩具！ 網笑稱：奴性從小培養

聯合新聞網 / 綜合報導
知名連鎖賣場推出擬真小型吸塵器，令原PO感到十分有趣。圖擷自好市多商品經驗老實說
知名連鎖賣場推出擬真小型吸塵器，令原PO感到十分有趣。圖擷自好市多商品經驗老實說

美式賣場Costco經常推出家居好物、大容量美食、及各種新奇產品，深受民眾喜愛。有網友分享，她日前去賣場消費時，看到一組超擬真知名品牌吸塵器，令她感到十分有趣，好奇問道「真的會發出聲音嗎？」

一名網友於臉書社團《好市多商品經驗老實說》上貼出一張照片，只見圖片中有一組仿真的無線吸塵器玩具，外觀近似於小型的DYSON吸塵器，令原PO笑稱「看到這個我笑翻了，乍看還以為是真的。有人有買過嗎？」，文章發布後，意外引起媽媽們的心得分享，留言區蓋起高樓。

有媽媽分享使用心得，「可以吸。可以買跟小孩一起打掃」、「這個真的可以吸，我兒子也有」、「超好玩的，現在拿大台的旁邊就會跟著一組小台的，很逗趣的畫面」、「有聲音，還可以吸喔！只是吸力沒那麼強」、「小孩很愛，天天愛不釋手」。

也有網友KUSO表示，「這孩子的奴性從小開始培養」、「可以做家事訓練了！」、「趕緊買一支讓兒子跟在爸爸後面吸地板」、「真的是從小培養，等她長大就能快速上手」、「買一台輕量的真吸塵器，孩子很快就會吸了。大概三歲多就可以有童工，不用玩具啦！」

有網友分享他與孩子手拿大、小吸塵器的逗趣畫面。圖擷自好市多商品經驗老實說
有網友分享他與孩子手拿大、小吸塵器的逗趣畫面。圖擷自好市多商品經驗老實說

好市多 Costco

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