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媳婦嫁進門！婆婆砸12萬包走好市多金飾 網暴動：不想努力了

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有名準婆婆因為家裡要迎娶媳婦，毫不手軟直砸12萬元購買好市多的金項鍊。 圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
近日有名準婆婆因為家裡要迎娶媳婦，毫不手軟直砸12萬元購買好市多的金項鍊。 圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

結婚是人生中一大喜事，大多數人都會花費不少金額在相關事物上，近日就有位準婆婆因為家裡要迎娶媳婦，毫不手軟地直接砸了12萬元購買好市多的金項鍊，雖然她並沒有透露是要給誰戴的，但大方出手也讓網友紛紛直呼，「還缺媳婦嗎？」、「不想努力了」。

這名準婆婆昨（10）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出好市多要價12萬4699元的黃金項鍊照片，並透露因為今年要娶媳婦，她看到項鍊後特別喜歡，問了問年輕人的意見，就買了。

原PO也坦言，這是第二次在好市多買飾金，不過因為她出手實在太快，一時之間也忘了比價，因此詢問網友外面的行情究竟是多少。

文章曝光後，引來大票網友留言，「這個婆婆真好」、「好婆婆，羨慕」、「阿姨我不想努力了」、「婆婆的心意，孩子們肯定幸福」；不過也有網友認為，原PO又沒說是要買給誰戴的，說不定只是想讓自己打扮一番，迎接喜事。

也有網友回應金價問題，「剛去買金，目前金價5800／錢」、「（好市多）比金飾店貴了一萬多」；更有留言說，這類金飾是含工錢的，不如直接買金條，價值更高。

婆婆 好市多 金價 Costco 結婚

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