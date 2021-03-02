逛賣場見「孤兒車」他不解 店員無奈曝用途：下班歸位很煩

你在大賣場見過這景象嗎？近日有網友到賣場採購商品時，發現多部手推車被貼上「孤兒車」的字條，讓他不禁好奇用意為何，對此有員工解釋原因，同時無奈直呼「做過賣場的應該都知道孤兒歸位很煩」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見停放手推車的區域出現幾部孤兒車，裡面裝有許多商品，像是衛生紙、飲料等，怪的是外觀跟一般手推車沒兩樣，但卻被店員貼上孤兒車的字條，讓人看了相當不解。

照片在網上曝光，網友留言回應，「爸爸我好冷」、「大潤發有看過類似的，這是幹嘛用」、「如果是我會寫沒父沒母」、「看來這裡沒有孤兒，把車推去別的地方試試」。

不過有賣場員工解答疑惑，「孤兒就是被顧客亂丟，沒有人要的商品，集中放在手推車上」、「結帳時顧客不要的商品叫做孤兒」、「做大賣場的路過，商品被客人丟在不屬於該區的，我們都會叫孤兒，營業時間結束要一個一個放回去正確位置，所以你各位不想買就放回原位，不要隨便放」。