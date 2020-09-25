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全聯上架「烤肉神器」 她分享使用心得讓網心動：想購入一台

聯合新聞網 / 綜合報導
網友購入多功能電烤盤。圖擷自facebook
網友購入多功能電烤盤。圖擷自facebook

10月1號就是中秋節，不少人開始相約揪團烤肉，各大賣場也趁勢推出燒烤器具及食材，搶攻中秋佳節商機。一名女網友日前在全聯購入「烤肉神器」，並給予高分評價，使用心得在網上曝光，掀起眾人熱烈討論。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，逛賣場發現這款「多功能電烤盤」，該產品主打超大平面烤盤、無煙燒烤、火力強且不沾盤易清洗，平日還能拿來煎煮炒，種種用途讓她心動不已，便放入購物車買單，而實際使用後她大讚「加熱快、沒油煙、食材快速好吃」。

貼文一出，網友留言回應，「這個真的好用」、「很厲害耶！可以買一台回家」、「陽台烤肉應該可以靠這台」、「幾個月前就買了這個，已經烤了很多次，很好用」、「昨天才打開試用大推」、「好用，上週末才烤過也好清洗」。

但有人表示，電烤盤或多或少會有油煙，但與木炭生火相比，油煙少很多也比較環保，「這台我家也有買，我覺得好用可是沒油煙是不可能的，烤完家裡還會殘留幾天的烤肉味」、「烤完還是會有油煙，介意的人去外面吃較實在」、「基板上都會有油煙，只是比較少而已」。

烤肉 中秋節 全聯

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