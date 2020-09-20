「4步驟」讓超商麵包口感晉升冰火菠蘿油 網讚：發現新大陸

超商麵包有些人可能會認為平凡無奇，但只要經過一些簡單的加工步驟，也能迸出新滋味！就有情侶檔在Dcard分享「冰火新吃法」，只要將卡士達麵包冰過或加熱過後再一起吃，口感竟神似「冰火菠蘿油」。

網友在Dcard美食板PO文表示，由於近日超商的卡士達麵包正在特價，於是就買了兩個，然而「我喜歡加熱吃，但男友喜歡吃冰過的」，情侶兩人爭執過後，「接著他（男友）就把兩個麵包疊在一起，大口咬下！」隨後男友露出了驚訝的表情說：「它變冰火卡士達了欸！」

原PO一聽也將麵包搶過來咬了一口，「口中冰熱交替，真的很像在吃冰火菠蘿油欸...哈哈哈，這白目之舉竟然意外發現新大陸？」

原PO事後稍微改良作法，並做出教學：首先將卡士達麵包切一半，「一半先拿去冷凍庫冰，放30分鐘到1小時，讓內餡凝固變成冰淇淋的感覺。再把另一個拿去烤箱加熱，讓內餡溫度提升，增加綿密感」，最後將兩塊麵包疊在一起，一口咬下，就能做出冰火波蘿油的口感。

有網友認為很值得嘗試，「還不錯啊」、「100分」，也有人不看好，「這個感覺腸胃不好的吃下去直接拉爆」、「我如果有這麼勤勞，就不用買小7了啊」。還有網友分享更簡便的做法，「冰冷凍之後，烤箱加熱關電源，再放麵包進去悶幾秒再拿出來，這不就有外熱內冰的效果了嗎？」