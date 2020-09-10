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好市多「絕配下酒菜」1包只要26元！ 網大推：搭紅酒超讚

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享一款「絕配下酒菜」一包只要26元，也有其他網友透露「搭紅酒真的讚」，吸引網友目光。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友分享一款「絕配下酒菜」一包只要26元，也有其他網友透露「搭紅酒真的讚」，吸引網友目光。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多（Costco）商品種類多且經濟實惠，不少民眾都會在賣場內挖到寶，日前一名網友就在好市多發現一款「絕配下酒菜」，與紅酒搭配出絕妙滋味，且一包只要26元，好康消息立刻吸引網友目光。

一位網友在公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO照分享前幾天到好市多買到好東西，一款名為「科克蘭乾酪蔓越莓乾堅果組合」的小零食，內容包含堅果、起司、果乾都有。

原PO也推薦搭配紅酒或當點心都很適合，起司口味則屬大眾口味，搭配果乾一起食用堪稱絕配。他也補充到，一包26元，蛋白質有8克，熱量180卡也在可以接受的範圍內，16小包統一出售，但包裝小巧，也很好冷藏。

文章一出引起網友留言大推「這好貼心」、「這好貨我也會買」、「這款搭紅酒讚」」、「上班精神糧食」、「這個不錯，作沙拉時加一包很方便，可惜就是保存期限短」、「昨天試吃吃到，好吃就帶一盒回家了！」、「配路人咖啡剛好！」。

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好市多

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