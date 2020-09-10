好市多「國民神飲」特價瘋搶 有人搬40箱：不然幹嘛辦會員

美式賣場好市多（Costco）商品種類多，數量多、價格又實惠，不時推出超值優惠深受民眾喜愛。日前一名網友就在好市多發現「國民神飲」純濃燕麥特價中，原本就是人氣商品的飲品，再度掀起民眾搶購潮。

一位網友在公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO照分享「純濃燕麥」正在限時特價的消息，引起網友一片驚呼，手刀衝刺前往購買。據悉，這款純濃燕麥一直都是好市多的人氣商品。有網友透露，通常在超商特價一瓶賣20元，但在好市多折扣下來一瓶才17元，且容量有340毫升比超商還多。

貼文一出，不少網友紛紛留言推爆「買...我們每次特價至少買10箱」、「便宜啊，搬！一罐不到18元，還是340ml的」、「搬了20箱」、「建議用油壓板車拉去結帳」、「我阿公說要10箱」、「搬了6箱。看到隔壁車買了15箱」、「搬啊！不然幹嘛辦會員」、「今天剛去搬20箱，說實在的我是外食者，但喝這個半年多，居然沒有3高耶！感覺很神奇，但不知道是不是因為這個的原因」、「隔壁鄰居星期日去搬了40幾箱」。

還有網友曬出見過的搶購購物車，有人PO出購物車上滿滿18箱準備裝入後車廂的照片，讓人看了直呼「太誇張了啦！」，也有不少人的購物車堆滿至少10箱，正在排隊準備結帳，原本就擁有高人氣的商品遇上打折更是容易被一掃而空。

不過，也有網友透露「我本來是都會喝，可是最後一次喝到一半竟然壞掉了，但明明離到期日還有6個月，後來我就不敢買了」、「台中買的有效期是2021/2月，囤貨的要注意喔！」，提醒民眾拚搶購同時也要注意保存期限，也有網友建議「想增胖、補充營養的話可以，但想減重、有血糖問題的人別碰」、「它強調不加砂糖，但是背後營養標示的確糖量不少」。