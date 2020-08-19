快訊

官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯神好物讓移工「提早2年囤貨」 網笑：被燒到害我也想買

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯門市。聯合報系資料照／全聯提供
全聯門市。聯合報系資料照／全聯提供

外國遊客、新住民、移工返國會帶台灣伴手禮，送給親朋好友品嚐享用，日前一名女網友表示，家裡雇用的移工名叫「伊瑪」，這天她和阿公到全聯購物，結果回家後對方拿出1罐醬油說「之後要帶這瓶回去印尼」，但伊瑪還有2年才要返國，現在竟然就開始囤貨，逗趣行為讓她笑說「廠商應該找伊瑪代言」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，昨（18）日伊瑪拿著購物金1000元和阿公到超市買菜，過了一段時間兩人滿載而歸，隨後伊瑪拿出1罐醬油說「太太一瓶350，買三瓶送三瓶一共1050，我有出50塊，這瓶給我喔！之後要帶回去」。有趣的是，伊瑪再2年才要回印尼，現在就急著囤貨，原PO見狀哭笑不得地說「看來伊瑪很愛這牌醬油，不過是真的好吃，一點不都死鹹」。

網友看完紛紛留言笑說，「伊瑪好可愛，害我也好想買」、「黑豆桑應該找伊瑪做印尼區代言人」、「伊瑪好幽默，這個比廣告還成功」、「伊瑪的算數好厲害，可以用50元就買到，整個賺到耶」、「伊瑪是最佳代言人」、「她真的好愛這味醬油」、「伊瑪離開台灣時送她一箱」。

移工

延伸閱讀

她翻出全聯19年前購物袋！抽獎商品「黃金1公斤」 網友超羨慕

請黑人吃西瓜是歧視？ 內行曝背後原因網喊長知識

沙茶醬加「1食材」被朋友說怪 老饕一看狂讚：可以多吃3碗飯

代表雲林的食物？在地人點名「銅板美食」：從小吃到大

相關新聞

全聯神好物讓移工「提早2年囤貨」 網笑：被燒到害我也想買

外國遊客、新住民、移工返國會帶台灣伴手禮，送給親朋好友品嚐享用，日前一名女網友表示，家裡雇用的移工名叫「伊瑪」，這天她和阿公到全聯購物，結果回家後對方拿出1罐醬油說「之後要帶這瓶回去印尼」，但伊瑪還有2年才要返國，現在竟然就開始囤貨，逗趣行為讓她笑說「廠商應該找伊瑪代言」。

IKEA推新奇美食「冰狗」 網一看：夜市花生粉冰淇淋潤餅捲

知名賣場IKEA除了家具價格實惠，總吸引大批民眾購買外，其賣場裡的瑞典料理餐廳更是總是大排長龍，其中又以冰淇淋跟牛肉丸最受到饕客的歡迎。昨（17）日就有一名網友在《 Dcard 》上PO文提到，昨天他剛好到IKEA逛街，逛到食物區的時候發現一款新奇的食物「冰狗」，於是就買了一個吃吃看，沒想到一吃驚為天人，讓他大推「大家真的可以去試試看喔！」

哪一款洋芋片最好吃？網友力推這口味「沒吃過就白活了」

洋芋片深受大小朋友喜愛，經常一口接一口停不下來，有些廠商還會融入當地飲食，推出限定版的特殊風味，對此有網友好奇，「市面上販賣來自不同國家的洋芋片，究竟哪一款擄獲眾人的心」，問題曝光掀起鄉民們熱議。

7-11這款經典飲料將停產 網崩潰：我之前才寄200杯

在台灣便利商店的普及度高、商品種類多樣化，也成為許多人解決三餐的選擇之一，但近日卻有網友分享，7-11的紅茶拿鐵將要停售，他說明，這兩天在東區的不同家7-11都買了紅茶拿鐵，店員都跟我說這款之後就會停售了，讓他崩潰表示「我從高中就是這款的粉絲了」。

美味銷魂「松露醬」買了卻不會用？網分享一招簡單又美味

美式賣場好市多（Costco）商品繁多，且常有特價，許多人喜歡前往挖寶，不過有時看到好東西卻不懂如何使用，讓人扼腕。有網友在好市多購入一罐「黑松露菌菇醬」，卻苦惱不知如何料理，只好上網求助。

超前部署？好市多開賣萬聖節南瓜人 網友：女兒被嚇哭

好市多也懂超前部屬？有各地網友近日前往好市多，發現貨架上出現一個名為「萬聖節南瓜稻草人」的商品，意外使眾多小孩看到後哭喊太恐怖，還指定家長繞道而行。「恐怖商品」實際照片、影片曝光後，也引起熱烈討論。

好市多精油香皂竟有「紫菜湯味」？ 網笑：是芹菜紫菜湯無誤

知名美式賣場好市多（Costco）除了商品選擇多樣外，價格也相當實惠，有時還會不定期推出限量商品，總吸引大批民眾搶購。不過日前一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文表示，近日他在好市多購買了一款香皂，在購買時接近鼻子聞還滿香的，但回家真正使用後卻有一種「紫菜湯」的味道，讓他不禁忍不住直呼「是芹菜紫菜湯無誤！」

好市多新品「酪梨雞肉捲」一吃就愛上 網直言：會有搶購潮

知名美式賣場好市多（Costco）商品選擇多樣，售價又便宜，有時還會不定期推出許多限量商品，總吸引大批民眾搶購。對此，日前就有一名女網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，近日去逛好市多時剛好在架上看到一款名為「酪梨雞肉鮮蔬捲」的新品，因為沒吃過所以想說買回家吃看看，沒想到一吃驚為天人，讓她直呼「真的很清爽好吃！」

好市多買「盒裝牡蠣」 回家打開竟發現有偷渡客

每逢例假日，美式大賣場好市多Costco總是擠滿購物人潮，而近期也推出期間限定的「盒裝牡蠣」，更在網路上掀起一波搶購熱潮。但日前卻有網友上網發文分享，自己買回家打開包裝後才發現，竟有其他東西在盒子裡。

家中必備！網友一面倒推「這款辣椒醬」：根本無人能敵

調味料是烹飪時不可或缺的好物，加進食材能提升料理風味，日前有網友表示，市面上調味料百百種，其中塔巴斯科辣椒醬（Tabasco sauce）最對自己的味，好吃程度根本無人能敵，貼文一出，引起不少老饕討論。

看似平凡！全聯這款蛋糕被網友推爆 直呼：甜點櫃的第一名

知名賣場全聯福利中心，因商品多樣化又常推出新產品而吸引顧客上門，不少顧客會在裡面嚐鮮，試試新產品，只要有不錯的就會被PO上臉書社團，往往會造成一股搶購風潮，這次有人推薦了一款「72％特級巧克力捲」，蛋糕綿密不乾，有人甚至形容是「全聯甜點櫃的第一名」。

全家夯品「蟹膏飯糰」熱賣 內行人曝「多一動作」才好吃

全家便利商店繼二月販售「江原道雪蟹蟹膏」，引起一波搶購熱潮後，29日又再度推出了「江原道雪蟹蟹膏」飯糰與細卷組，讓不少人爭相購買嘗鮮。有網友在社群網站分享自己與家人的吃後感想，引起不少網友討論。

熱門新聞

IKEA推新奇美食「冰狗」 網一看：夜市花生粉冰淇淋潤餅捲

代表雲林的食物？在地人點名「銅板美食」：從小吃到大

公務員穿無袖上衣遭投訴太裸露 網友怒轟：吃飽太閒？

運將隨地便溺被抓到回嘴「這邊方便」 她氣炸：你是狗嗎？

超狂！街頭遇見熊熊在騎車？「女友為了牠...恥力全開」

「iphone大小」減脂餐竟要價175元 網：嫌貴就自己煮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。