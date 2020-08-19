全聯神好物讓移工「提早2年囤貨」 網笑：被燒到害我也想買

外國遊客、新住民、移工返國會帶台灣伴手禮，送給親朋好友品嚐享用，日前一名女網友表示，家裡雇用的移工名叫「伊瑪」，這天她和阿公到全聯購物，結果回家後對方拿出1罐醬油說「之後要帶這瓶回去印尼」，但伊瑪還有2年才要返國，現在竟然就開始囤貨，逗趣行為讓她笑說「廠商應該找伊瑪代言」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，昨（18）日伊瑪拿著購物金1000元和阿公到超市買菜，過了一段時間兩人滿載而歸，隨後伊瑪拿出1罐醬油說「太太一瓶350，買三瓶送三瓶一共1050，我有出50塊，這瓶給我喔！之後要帶回去」。有趣的是，伊瑪再2年才要回印尼，現在就急著囤貨，原PO見狀哭笑不得地說「看來伊瑪很愛這牌醬油，不過是真的好吃，一點不都死鹹」。

網友看完紛紛留言笑說，「伊瑪好可愛，害我也好想買」、「黑豆桑應該找伊瑪做印尼區代言人」、「伊瑪好幽默，這個比廣告還成功」、「伊瑪的算數好厲害，可以用50元就買到，整個賺到耶」、「伊瑪是最佳代言人」、「她真的好愛這味醬油」、「伊瑪離開台灣時送她一箱」。