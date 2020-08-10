好市多新品「酪梨雞肉捲」一吃就愛上 網直言：會有搶購潮

知名美式賣場好市多（Costco）商品選擇多樣，售價又便宜，有時還會不定期推出許多限量商品，總吸引大批民眾搶購。對此，就有一名女網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，近日去逛好市多時剛好在架上看到一款名為「酪梨雞肉鮮蔬捲」的新品，因為沒吃過所以想說買回家吃看看，沒想到一吃驚為天人，讓她直呼「真的很清爽好吃！」

原PO在文中表示，她在好市多看到一款「酪梨雞肉捲」，一盒總共有4捲，售價為259元，平均每捲65元，因為是第一次看到所以就買回家試吃，結果竟意外的美味，原PO也說道「適合悶熱的天氣吃，一餐來個兩捲」。從照片中可見，雞肉捲裡包裹著滿滿的酪梨餡，一旁還有清爽的番茄和美乃滋醬，雞肉的份量也相當足夠，看起來真的十分健康清爽。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應「前幾天才買，真的很好吃」、「好吃，但吃到後面會覺得有點鹹」、「晚餐吃這個，還蠻清爽好吃，雞肉稍微鹹了點，很適合夏天吃」、「真的很好吃，但2捲130實在有點貴」、「昨天才買，真的好吃，也可以稍微氣炸一下，皮脆脆的比較好吃」、「這款雞肉和蔬菜量都不少，也不會太過鹹，唯一要注意的，不盡快食用裡面的醬會變成水狀弄濕皮，口感不好又會流到手上」、「烤一下會更好吃，不然放久了皮會爛掉」、「吃過超好吃，一定會再回購，感覺又會有一波搶購潮」。